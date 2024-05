Francisco Antonio Vidal Blanco, con O dedo e os monstros, é o gañador do Premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia, que convoca a Fundación Xosé Neira Vilas e que conta co apoio da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. O galardón vaise entregar o último sábado deste mes, o día 25, na sede da fundación en Gres. O evento comezará ás 19.00 horas e será unha xornada na que tamén se presente o volume premiado na edición anterior, Medo me da, de Ramón Domínguez Veiga e editado por Embora.

O xurado desta convocatoria estivo composto por dous membros do padroado da fundación, Pilar Sampedro e Miguel Anxo Fernán Vello, xunto a Euloxio R. Ruibal, dramaturgo e membro da Real Academia Galega. No seu fallo, decantouse por O dedo e os monstros porque destaca “pola mestría da súa construcción dramática e a habilidae na elaboración dos diálogos a través de frases curtas que axilizan o texto e outorgan dinamismo e diversión”. O tribunal tamén quere destacar que nesta proposta Antonio Vidal pón en valor a diversidade e a diferencia entre os iguais, a través da metáfora dos dedos, polo recurso de tradicións como as adiviñas e as sorte.

Francisco Antonio Vidal Blanco posúe unha traxectoria literaria consolidada. Hai máis dunha década, en 2011, obtivo con A vinganza de Fortimbras o Premio Laudamuco para textos teatrais que convoca o Concello de Brión. Bastante tempo atrás, en 2003, xa recibira o premio Avilés de Taramancos de Relatos de Aventuras con O botín da inrmortalidade.

Ensaio e novela

Este escritor tamén destaca en publicacións de ensaio, como é o caso das súas aportacións á obra de Murguía con títulos como Manuel Murguía (1999); Textos en galego de Manuel Murguía (2000) e Murguía, as letras e a historia (2000). O seu labor literario, diverso e polifacético, complétase tamén coa escrita de novelas, entre as que citamos Os pecados capitais, publicada en 2007, ou As deusas do calvario, de 2010.

Pola súa banda, ademais do premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia, a Fundación Xosé Neira Vilas convoca outros galardóns como o Premio Arume de Poesía ou o Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta.