El Consello da Avogacía Galega avala el alta obligatoria de los letrados del turno de oficio

Los abogados del turno de oficio tendrán que seguir prestando este servicio hasta junio, después de darse de baja como medida de presión para mejorar sus condiciones laborales y de que el Colegio Provincial de Abogados les diese de alta de nuevo, tras un acuerdo de su junta de gobierno en marzo. Tras solicitar la suspensión provisional de la ejecución de este acuerdo, el Consello da Avogacía Galega les responde que no se puede atender esta petición para que no quede el servicio descubierto, cuando en realidad podría atenderse “con los cientos o miles de colegiados de la provincia, lo que no quieren mover es el principio de territorialidad y así no venir aquí a cubrirlo”, apunta Victorino Gutiérrez da Silva. El propio Consello da Abogacía explica que se llamó a 28 abogados para que prestasen el turno de oficio de forma voluntaria, y lo declinaron, y que no ve viable su cobertura con abogados de otras localidades.

Indemnizar, que no remunerar

Los letrados también pedían una partida económica para indemnizar sus desplazamientos (o un medio de transporte), así como una línea de teléfono que permitiese coordinarse entre ellos por si, por ejemplo, el abogado o abogada que está de guardia se encuentra en un juicio y así puede solicitar que le sustituyan. Y aquí vuelven, en la práctica, a la situación que tenían hace más de seis meses, cuando iniciaron la huelga. Este lunes recibieron una circular del Colegio Provincial de Abogados en el que se reconoce que ese abono de los desplazamientos es una de las cuestiones que se está negociando con la administración en el nuevo baremo. “Y es mentira, porque no nos remuneran todas las actuaciones, y no nos las remuneran, nos indemnizan los gastos”, añade Gutiérrez, que añade que la subida en estas compensaciones va a ser mínima. Así que, de momento, tendrán que pagar con su propio dinero cualquier desplazamiento, añade Judit Brión, “de modo que financiamos los abogados un servicio público, algo que resulta aberrante”.

Tampoco habrá un número de teléfono para coordinar el servicio, puesto que desde la Dirección Xeral de Xustiza se indica que ya está cerrada la programación presupuestaria y que no permite asumir otros compromisos de gastos. Sin embargo, lamentan que sí se dote con 54.600 euros, hasta finales de año, un servicio de guardias para consultas de víctimas de okupaciones o de desahucios, y que está a disposición de cualquier persona y no solo de aquellas con escasos recursos. “Esa persona que esté de guardia, atienda o no una llamada, va a cobrar 100 euros al día, mientras que mi guardia por asistencia a detenidos no cuenta con presupuesto”, añade Brión.

“Es un insulto que nos llamen ignorantes”

Los abogados del turno de oficio de Lalín van a recurrir esta decisión del Consello da Avogacía Galega, y están a la espera de que se les dé cita para una reunión con cargos de la Xunta, como indicó la delegada provincial del sindicato Venia, Concepción Colmeiro.

En otros puntos de Galicia, como Ferrol y Ourense, los letrados van a darse de baja en el turno de oficio que asiste a víctimas de violencia de género, como medida de presión. Para prestar estos servicios jurídicos, es preciso realizar un curso específico. Pero también es cierto que a lo largo de su vida laboral un abogado termina especializándose. Meses atrás, los letrados del turno de oficio alertaron de las dificultades que podría tener otro jurista ajeno a este servicio si tuviese que prestarlo, “como le ocurriría a un médico de familia si tuviese que hacer cirugías”, ejemplifica Gutiérrez.

En su solicitud de suspender esa alta obligatoria, los abogados indicaron que al dar de alta obligatoria a todos los letrados, no solo los que ya trabajaban en el turno de oficio, podía darse una “falta de preparación” de los mismos. El Consello da Avogacía Galega le replica que no es suficiente con alegar “ignorancia o incompetencia profesional” y que, si el abogado acredita esa ignorancia, será relevado. Estas palabras son, para Ángeles Blanco y sus compañeros, un “insulto” a los juristas.