El grupo municipal del PP de Rodeiro exige la reparación inmediata de la cubierta del pabellón municipal, ya que presenta goteras y filtraciones de agua que afectan a la cancha de juego. Estas humedades siguen produciéndose solo seis mese después de que se cambiase el tejado, por casi 200.000 euros.

Cati Somoza urge la “reparación inmediata” de las goteras del pabellón municipal / Redacción

La portavoz de los populares, Cati Somoza, culpa de estas deficiencias “a la desidia y la fala de diligencia de los dos alcaldes y del gobierno local”. Culpa tanto al regidor socialista, José Luis Camiñas, como al teniente de alcalde y portavoz de Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares, de acometer esta reparación de la cubierta “a toda prisa y en apenas 15 días, cuando había un plazo de tres meses”. Somoza está convencida de que esta demora fue intencionada, de modo que el ejecutivo de coalición “aplazó la licitación al máximo para intentar ocultar que la obra había sido diseñada y conseguida por el anterior gobierno local del PP. Después se les echó el tiempo encima y hubo que agilizar los trabajos para no perder la ayuda que había concedido la Xunta”, de 140.000 euros destinados tanto a esa nueva cubierta como a la instalación solar fotovoltaica.

Más preocupante que esta negligencia del gobierno local es que “en los seis meses transcurridos desde la finalización de los trabajos no se hiciese absolutamente nada para proceder a su reparación”, exigiéndole a la empresa adjudicataria que solventase ese problema de humedades, ya que toda obra cuenta con un periodo de garantía.

Moción rechazada

El PP ya lleva varios meses alertando del peligro que suponen estas goteras para la práctica de cualquier deporte, máxime en un invierno que ha sido especialmente lluvioso en las comarcas. En marzo presentó una moción en la que solicitaba ese arreglo también de forma inmediata, pero la mayoría del gobierno (6 contra 5 ediles del PP) rechazó la propuesta. “Estamos pagando la chulería, de que acometían la obra en solo 15 días, sobre todo los usuarios del pabellón que tienen que secar las goteras con toallas y colocar cubos en las instalaciones”, lamenta Somoza.

Por último, a los populares no les importa el rechazo de la moción, “porque ya sabemos que no van a aprobarnos ni una en todo el mandato, aunque se trate de cuestiones positivas para el municipio”, explica Somoza. Lo que lamenta es que desde marzo hasta hoy el gobierno de coalición no haya hecho nada “mientras sigue lloviendo por encima de nuestros deportistas”.