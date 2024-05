O Losada Diéguez pinta os poemas de Luisa Villalta

O IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, a través do seu Equipo de Dinamización Lingüística, organiza estes días varias actividades co gallo do Día das Letras Galegas, todas elas relacionadas coa protagonista desta edición, Luisa Villalta. En concreto, dende o centro destacan o traballo que o alumnado de Expresión Artística de cuarto da ESO realizou nas pasadas semanas, ilustrando poemas da autora dedicados a diferentes partes de A Coruña. Trátase dun total de nove traballos cos que se pretende homenaxear á autora protagonista das Letras Galegas deste ano, ademáis de indagar nunha técnica plástica pouco coñecida: a “arpillera”. Para facelo, analizouse o traballo das chamadas “arpilleristas chilenas”, nais, irmás, viúvas...etc, dos desaparecidos durante a dictadura de Pinochet. Mulleres que aparentemente se entretiñan e tentaban de sobrelevar a dor bordando inxenuas e inocuas arpilleras con anacos de teas de cores. Mais acabaron converténdose nunha das principais fontes de información sobre o réxime que se tivo no estranxeiro. Así, as creacións do estudantado expóñense estes días dos corredores do centro.