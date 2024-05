Forcarei y Cerdedo se quedan sin pediatra todo el mes de mayo

La plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública vuelve a denunciar la precariedad del servicio en la zona después de conocer que duran el mes de mayo no habrá consulta de pediatría ni en el centro de salud de esta localidad ni en el de Forcarei, al que suelen desplazarse los días que no hay atención en el ambulatorio que les pertenece. “Como es conocido, el vecindario de Cerdedo tenemos que acudir para los servicios de Pediatría al centro de salud de Forcarei que, tal y como ya hemos denunciado en diversas ocasiones, funciona de una manera precaria. Por si no fuese suficiente con la no cobertura de vacaciones y bajas, en los últimos meses se redujeron los días de atención y, ahora, nos encontramos con la novedad de que durante el mes de mayo no va a haber pediatra, y tampoco sabemos qué acontecerá durante el mes de junio” alertaban ayer desde esta asociación.

Como consecuencia de este cambio, los pacientes de esta localidad tendrán que desplazarse hasta el centro de salud de Tenorio, una situación que califican de “insostenible”. “Solo nos queda acudir martes y jueves al centro de salud de Tenorio, únicamente dos días a la semana para todos los niños y niñas de la zona. Además, las urgencias también pueden no ser atendidas, derivándolas al Hospital Provincial de Pontevedra. Esta inseguridad en el servicio llevó, desde hace años,la que muchas familias acudan a pediatras privados para no poner en peligro sus hijos y hijas” relatan en Cerdedo pola Sanidade Pública.

Para finalizar, aseguran que la mayor fuente de incerteza e intranquilidad es el no saber si este servicio se recuperará con la entrada de junio: “Tenemos que decir que aun no conocemos cómo quedará la atención pediátrica en nuestra zona después del publicitado nombramiento de varios pediatras en el Área Sanitaria de Pontevedra. Por toda esta situación, tenemos que exigir a los gobiernos municipales de Cerdedo-Cotobade y Forcarei que sean activos a la hora de buscar una solución a este grave problema ante el Sergas”.

Pola su parte, desde la plataforma aseguran: “Seguiremos movilizándonos como vecinas y vecinos, y en los próximos días haremos entrega de las quejas dirigidas al Sergas por parte de las familias de Cerdedo, y también de Forcarei, delante de esta catastrófica situación”.