El Concello planea con asesores jurídicos plantar batalla al gran eólico que afecta a Rapa das Bestas

Los de Sabucedo están acostumbrados a la lucha. No les ha quedado más remedio para poder preservar, desde hace cinco siglos, la tradición de la Rapa das Bestas. Tuvieron que hacer frente a pestes, incendios forestales, la falta de manos para “aloitar” durante la Guerra Civil, lobos, cuatreros y hasta mantener un cuerpo a cuerpo como este en medio de una crisis sanitaria mundial. Sin embargo, la proliferación de parques eólicos y su aparente predilección por los montes en los que la famosa cabaña de O Santo vive libre desde hace tantos años está haciéndoles librar batalla tras batalla. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, expresó ayer su compromiso de que las huestes municipales luchen al lado de la asociación Rapa das Bestas y de los propios vecinos de Sabucedo en esta contienda. El nuevo mandatario estradense quiso entonar ayer el ya famoso “eólicos sí, pero no así”.

Louzao explicó que tuvo ocasión, el pasado fin de semana, de mantener una reunión con integrantes de la asociación Rapa das Bestas, un encuentro programado previamente para presentarse como nuevo alcalde y abordar diversas cuestiones relativas a este buque insignia de las fiestas y tradiciones de A Estrada. El colectivo que preside Paulo Vicente Monteagudo aprovechó la ocasión para hacer partícipe al alcalde de la afección que tendría el macroparque eólico Xubrintas –consta de 15 aerogeneradores y una previsión de potencia instalada de más de 60 MW– para el hábitat de los caballos de Sabucedo y para zonas del monte muy destacadas durante la celebración de la Rapa das Bestas.

El menos "garantista"

Louzao asumió que la nueva instalación de aprovechamiento de la energía eólica, que se pretende emplazar entre los concellos de A Estrada, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro tiene unas características diferentes a otras que también afectan al monte donde habitan los caballos de Sabucedo y con las que se ha planteado batalla judicial, después de un primer intento por la vía de las alegaciones. La cuestión es que ante este nuevo eólico el escenario es incierto, dado que la tramitación corresponde al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y es el Estado el que tendrá que pronunciarse sobre si es necesaria o no la emisión y publicación de una Declaración de Impacto Ambiental. Ello implica que todavía no se sabe si se va a abrir un período de alegaciones y, en su caso, cómo han de presentarse estos recursos. “Es una cuestión novedosa y también más compleja”, dijo el alcalde de A Estrada, que no dudó en considerar que este parque es “el más grande y el menos garantista” de los que han afectado hasta ahora al hábitat y la tradición de la Rapa das Bestas.

Es por ello que el Concello ya ha movido ficha y ya se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos con los que se ha venido asesorando en la presentación de alegaciones y recursos en el juzgado contra la pretensión de instalar otros parques eólicos en la zona. “Veremos cómo se puede alegar y recurriremos. Presentaremos batalla en el formato que corresponda”, defendió Louzao Dono. El munícipe asumió que los de Sabucedo llevan tiempo peleando contra infraestructuras de este tipo en los montes en los que habitan sus caballos, reconociendo que ahora esta ‘amenaza’ se presenta todavía con más intensidad.

“El Concello va a estar a tope con ellos y les brindaremos el asesoramiento que nos sea posible. Yo apuesto por ir en el mismo bloque: concello, vecinos y asociación, diseñando una estrategia común entre todos. Esperemos que unidos no seamos vencidos”, dijo el alcalde. Asumió el regidor que todavía falta información para explicar cómo se puede hacer frente desde A Estrada a esta nueva pretensión de instalación eólica impulsada por Driza Incosa y cuya tramitación corresponde al Ministerio, al superar los 50 MW. No obstante, quiso poner el acento en lo que entiende que es toda una declaración de intenciones: “el Concello va a pelear y estará al lado de la tradición y de los vecinos”, dijo, justo antes de entonar el “energía eólica sí, pero no así”.

Carta al Ministerio

Desde Rapa das Bestas se trasladó ayer también la conveniencia de que el Concello de A Estrada remita, antes de emprender recursos en el momento y de la forma que corresponda, una carta al Ministerio para hacerle partícipe de la problemática que entraña la instalación del parque eólico Xubrintas en esta zona y del impacto que acarreará para esta tradición ancestral, de proyección internacional y que cada año atrae a decenas de medios de comunicación de todo el mundo. Rapa das Bestas valora también ponerse en contacto con otros grupos políticos para que canalicen esta afección y preocupación. El abogado de esta asociación, Iván Sanmartín, incidió en la importancia de hacer llegar al Ministerio “todo el perjuicio” que supondría este parque eólico.

Reacciones

Y desde la esfera política llegaron ayer las primeras valoraciones sobre este nuevo eólico. “Desde el BNG vemos con estupor como, una vez más, nuestro concello vuelve a estar en la diana de las eléctricas con sus proyectos eólicos expoliadores. Cuando ya conteníamos el aliento al suspender el TSXG cautelarmente el parque Campo das Rosas, otro proyecto, este todavía más grande, vuelve a activar todas las alarmas”. También se pronunció públicamente Movemento Veciñal Estradense (Móvete). Trasladó su “frontal posición” a esta nueva oleada de parques , remarcando el impacto del de Xubrintas sobre el cierre de O Castelo. Remarcó la “grave contaminación tanto visual como sonora” por su proximidad a la aldea de Sabucedo. Es el parque eólico que afecta de una forma más agresiva, de los promovidos hasta ahora, a Sabucedo y a su tradición”, afirman. Urgen por ello al Concello que contacte con el Ministerio de Transición Ecológica para que “conozca de inmediato este grave problema y retire estos proyectos”.

Un refugio que ahora lanza su propio SOS De los 15 aerogeneradores del parque eólico Xubrintas, cuatro estarían emplazados en el cierre de O Castelo, unas instalaciones que la asociación Rapa das Bestas habilitó con sus propios medios y donde tiene todo lo que necesita para ocuparse de los caballos durante todo el año, no solo –que también– durante los días en los que se celebra la Rapa das Bestas. A mayores, en este recinto se encuentra el centro de acogida autorizado por la Xunta como refugio para animales mostrencos retenidos en distintos puntos de Galicia y al que, desde hace tres años, han llegado unas 80 cabezas que, tras permanecer el tiempo establecido en este recinto, han recuperado la libertad en el monte. Desde un primer momento se estableció una cláusula para el funcionamiento de este centro de acogida de Sabucedo: que los caballos enviados a estos cierres se mantuviesen al menos dos años en este recinto cerrado. Ahora, este refugio lanza su propio SOS para no verse invadido por cuatro aerogeneradores.

Dos proyectos que transformarían la “baixa” Si el proyecto Campo das Rosas sembró la alarma en Sabucedo, el de Xubrintas todavía inspira mayor temor. Uno y otro supondrían una profunda alteración del espacio que se vincula a la tradicional “baixa”, uno de los grandes momentos en que se divide la tradición de la Rapa das Bestas de Sabucedo y que concierne los trabajos de búsqueda, reunión y descenso a la aldea de los caballos salvajes de O Santo para conducirlos a los tres curros del año. El eólico Campo das Rosas –suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia– afecta a la zona por la que descienden los caballos en dirección a Sabucedo. Hasta ahora se consideraba uno de los de mayor impacto, pero la huella que se le presume al de Xubrintas semeja todavía mayor. En el caso del nuevo macroparque, cuatro aerogeneradores irían instalados en As Quintas, una zona forestal donde habitan las manadas de Sabucedo. A mayores, otros cuatro molinos se emplazarían justo sobre el cierre de O Castelo, donde se guardan los animales mientras se celebra la Rapa y hasta donde se conducen aquellos ejemplares que se encuentran enfermos. Se avanza que estas instalaciones cortan la trayectoria natural de la “baixa” y, además, desde O Castelo a Sabucedo solo hay un kilómetro de distancia, por lo que es fácil hacerse una idea del impacto de estos molinos sobre la aldea.

