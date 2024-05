El Rallysprint restringe el tráfico el 18 en Pintor Colmeiro, Estación y Progreso

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la edil de Deportes, Mónica González, participaron ayer en una reunión de seguridad junto al jefe de la Policía Local, agentes de la Guardia Civil y miembros de la Escudería Silleda, con motivo de la celebración, este sábado, del I Rallysprint Concello de Silleda, la segunda prueba puntuable del Campeonato Xunta de Galicia Rallysprint GT2i.

Por ello, el Concello colocará carteles en los que va a informar de las restricciones de circulación y estacionamiento, que afectarán a tres calles: Pintor Colmeiro, Rúa da Estación y Rúa Progreso, para la realización de las verificaciones técnicas y administrativas. Habrá, además, avisos en las comunidades de los edificios afectados, para informar de los horarios en los que los y las residentes pueden acceder a sus garajes.

En Pintor Colmeiro se colocará el parque cerrado. En esta calle ya no se podrá estacionar desde el jueves a las 16.00 horas. Quedará cerrada al tráfico desde el viernes a las 8.00 hasta que remate la entrega de premios. En la Rúa da Estación, que albergará el parque de trabajo, no se podrá aparcar desde el viernes a las 8.00 horas, y se corta el tráfico desde el viernes hasta el sábado a las 22.00 horas, pero se podrá acceder a los garajes desde el viernes a las 16.00 hasta el sábado a las 8.00. Por último, en Progreso no se podrá estacionar desde el cruce con Condes do Deza desde el viernes a las 16.00 horas hasta el sábado a las 13.00, y el acceso a los garajes está permitido entre el viernes a las 22.00 horas y el sábado a las 7.30. De igual modo, la organización ya envió comunicaciones a todas las viviendas de la zona por donde pasará el Rallysprint, con dos tramos en la zona de Escuadro y de Martixe, informando de los horarios de pasada y de los cortes de los viarios afectados.