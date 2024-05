Lalín difude a obra de Villalta cunha exposición na biblioteca

O Concello de Lalín prosegue cos actos polo Día das Letras Galegas. Mañá terá lugar o obradoiro creativo O lapis que non quería ir á escola, unha actividade de dinamización lectora par nenos de 6 a 10 anos que levará a cabo na Biblioteca Municipal ás 18.00 horas. Neste mesmo edificio foi montada a exposición Viaxe polo metaverso con Luísa Villalta. Cun carácter innovador, amosa a protagonista do 17 de maio como un avatar que convida a percorrer a súa traxectoria vital e profesional a través do metaverso, una realidade virtual que se dispón en imaxes, recursos e actividades interactivas.

O propio Día das Letras Galegas haberá un pasarrúas a cargo da asociación Carballo da Manteiga (18.30 horas). Ao día seguinte está previsto un obradoiro de construcción de pandeiretas con chapas recicladas. Será de 16.00 a 20.00 horas no edificio de Rivero, guiado polo artesán Nanín. E a Banda de Música de Vilatuxe ofrecerá un concerto do domingo ás 12.00 horas no Quilómetro 0 (en caso de choiva será no auditorio desta parroquia).

O día 24 representarase na Praza da Igrexa (21.00 horas) a peza Bailador, de Óscar Cobos Compañía de Danza. O 29 haberá monicreques na Praza da Igrexa (21.00 horas) coa proposta Güe-Güe. Ao mesmo tempo ata o 30 de xuño poderá visitarse no museo a exposición Camiñantes pola Vía da Prata a Santiago, de Acisclo Manzano.