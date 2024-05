25 formas de deixarse levar pola inspiración en Dezarte 2024

Como cada 17 de maio, o centro cultural Vista Alegre, da Bandeira, organiza unha máis que completa programación para o Día das Letras Galegas. Pero non cingue os seus actos a esa xornada, senón aos días anteriores, para que veciños e visitantes das súas propostas culturais vaian tomando conciencia do legado do escritor ou escritora a quen se honra –este ano é Luísa Villalta– pero tamén da tremenda canteira literaria que hai na comarca e no resto de Galicia.

A alcaldesa, Paula Fernández, acudiu á inauguración xunto aos participantes. / Bernabé/Javier Lalín

Pero non só de ler vive o home, permítanme o refrán. Tamén nos cómpren outras artes para saciar de “pan” a nosa mente. Por iso, xa é un costume que a Semana Cultura de Vista Alegre comece coa exposición artística Dezarte 2024. Este ano conta con 25 participantes, moitos deles xa presentaron obra en edicións anteriores, e algúns, como Hugo Codesido, estréanse con só sete anos. As creacións fotográficas, escultóricas, pictóricas e literarias quedaron inauguradas onte e poderán visitarse ata o vindeiro 10 de xuño. Poderemos ver propostas de creadores recoñecidos a nivel intermacional, como José Antonio Fondevila, así como de Sé Senande Méijome, José Antonio Santomé ou Carlos Santos, por citar só algúns nomes. Non é a única exposición que se pode visitar en Vista Alegre, posto que dende onte e ata o xoves haberá unha mostra adicada á citada Luísa Villalta.

Teatro e xogos tradicionais

As actividades da Semana Cultural 2024 na Bandeira continuarán hoxe coa presentación do primeiro libro de Juan Liñares, Cruz de poesía. Ao seu remate está programada unha actuación do coro Vales Mahía. Xa na xornada do mércores, a actividade proposta é a representación da obra teatral O velorio, a cargo dos integrantes do grupo Enredos Teatro.

Para rematar a programación o xoves haberá xogos tradicionais para nenos e nenas, a partir das 17.30 horas, ademais de hinchables con Skandal Eventos. Ás 20.00 horas vaise presentar o libro Os Balvinos visitan Silleda.