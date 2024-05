“Carmen, sempre ao teu lado”

Se algo promete a estrea da obra teatral musicalizada “Carme, sempre ao teu lado”, é bágoas. Esta adaptación da novela homónima de Manuel Brey publicada por Edicións Fervenza presentarase o venres 17 ás 20.00 horas no Teatro Principal con música en directo interpretada pola Banda de Música Municipal de A Estrada mentres os actores da Escola de Teatro dan vida a unha historia de separación e abandono. Os convites poden conseguirse xa no de departamento de Cultura do Concello, e dende que se habilitou a súa retirada xa se entregaron máis de 150, polo que se augura un éxito similar ao de Un médico na aldea para este proxecto.

Durante a presentación do cartel interviron tanto o alcalde, Gonzalo Louzao, como os dous impulsores de esta iniciativa, Simón Couceiro e Manuel Brey, ademais de Álvaro Varela en representación da Banda de Música Municipal e Silvia García e Abel Eiras por parte do elenco. Todos coincidiron en que os asistentes á representación teatral van precisar o pano de bágoas ante o que se espera, sexa un carrusel de emocións.

Porén, cómpre afondar en como xurdiu este proxecto. O xerme inicial foi a publicación dun conxunto de cartas familiares que Manuel Brey conservaba, produto da correspondencia entre seu bisavó e súa bisavoa durante a emigración do primeiro aló polo 1911. Unha vez saíu o libro, non tardou en caer nas mans do músico e compositor Simón Couceiro, que inspirado pola historia desta parella, comezou a poñerlle música. Máis tarde, púxose en contacto con Brey para amosarlle as pezas e nese momento ambos tiveron claro que esa sinerxia debía ver a luz.

Foi entón cando, coa orientación de Xosé Lueiro, este proxecto comezou a coller a forma. “Púxenme a elaborar un guión coa axuda de Lueiro, quería transmitir todas as emocións de forma ordenada, pero sei que é un proxecto que vai emocionar moito, está cargado de sentimentos” relataba onte Brey, que agradecía a Couceiro o gran traballo feito poñéndolle música ao seu texto. Pola súa parte, o compositor aproveitou para resaltar o talento estradense, que permitiu poder crear un espectáculo desta envergadura con axentes integramente locais. En especial, agradeceu á Banda Municipal polo esforzo e a paciencia demostrados durante os ensaios destes días, mentres se adaptan ás esixencias da parte dramática, que require moitas máis repeticións.

O director da agrupación, Álvaro Varela, desbotou as declaracións de Couceiro de forma humilde e animou a todos os estradenses a achegarse á representación do venres asegurando, entre risas: “Eu xa teño a toda a familia avisada, vai ser algo moi bonito e a nós cáusanos moito orgullo poder formar parte dunha cousa así”. “A primeira vez que lin as partituras de Simón Couceiro parecéronme preciosas e tiven a necesidade de ler o libro para comprobar o efecto que tiñan xuntos. A mestura de ambos resulta moi emotiva” compartiu Varela.

Na mesma liña, tanto Abel Eiras como Silvia García, que comparten escenario xuntos de novo despois de Un médico na aldea, coincidiron co director da Banda Municipal en que Carmen, sempre ao teu lado, arrancará algún que outro pranto entre os presentes. “Nós mesmos choramos a moco tendido durante a primeira lectura do guión, a carga emotiva é tan alta que nalgunhas partes é abafante, pero tentaremos transmitila na súa universalidade, porque ao final esta historia que sucedeu en 1911 podería pasarnos a calquera hoxe en día” sinalou o actor, que xunto con García e o pequeno Mateo Pereira, de cinco anos, serán os encargados de darlle vida aos protagonistas deste relato.