“Vótalle a quen queiras e déitate con quen queiras”

Lalín pechou onte tres días de actividades do Orgullo* LGTBI. Un dos principais actos foi o pregón do televisivo José Manuel Rodríguez puente, Isi, agora colaborador do programa radiofónico Pensando en ti. O estradense chegou á Praza da Igrexa acompañado por representantes do goberno local, co alcalde José Crespo á cabeza, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, e a directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana.

Isi fala cunha veciña de 97 anos queo escoita na radio. / Bernabé/Javier Lalín

Coa espontaneidade que o caracteriza, Isi fixo un repaso pola súa vida para analizar o camiño andado cara á tolerancia na identidade de xénero e orientación sexual. “Cánto se millorou neste mundo e cánto queda por millorar”, afirmou. Compartiu cos presentes como, sendo neno, un compañeiro do colexio lle chamou “maricón” e el, en lugar de acovardarse, se reafirmou e lle respondeu cun “eu si, e logo ti non?”. Por iso lles recomendou aos presentes que·”a actitude é loitar polos teus valores, polas túas ideas, e non esconderse”, igual que fai un fillo xa mozo dunha parella amiga de Isi en Vilagarcía, que ao empregar tacóns, collares e bolsos no seu día a día “é un heroe porque lle está abrindo as portas a outros rapaces que sofren en silencio, non son capaces de dar o paso e viven unha vida que non é a súa e que non queren” por ese temor a ser rexeitados na sociedade.

Actuación de Factoría de Subsistencia na sesión vermú de onte. / Bernabé/Javier Lalín

E para que a sociedade siga nesa senda cara á tolerancia, Isi insistiu nesa necesidade de reforzarse na condición de cada un. “Vótalle a quen queiras, rézalle a quen queiras e déitate con quen queiras. Non hai que esconderse”, engadiu, ao tempo que aconsellaba apoiarse sempre nos amigos, na familia e nas persoas maiores, “porque os nosos maiores son libros de sabiduría pero tamén poden aprender de nós, que sabemos doutras cousas que non saben eles como parella aberta ou poliamor” , e mencionou aquel veciño seu de 94 anos que felicitou a Isi cando viu na súa casa de Arca unha bandeira de Galicia e outra do Orgullo Gai, con motivo do asasinato homófobo de Samuel Luiz na Coruña en 2021.

Concertos

Isi rematou a súa intervención animando a vivir e disfrutar, “co orgullo de ser gai, orgullo de ser lesbiana, orgullo de ser o que queiras e orgullo de ser de Lalín”. E Lalín pode estar orgulloso de ser pioneiro, como indicou o mestre de cerimonias do Orgullo*, Enfant Bello, porque “é unha vila acolledora e comprometida, e sempre coa chegada da primavera enche as súas rúas de cores e pón a diversidade no mapa”, tanto a nivel galego como estatal, xa que dá o pistoletazo de saída destas celebracións en defensa da diversidade de xénero e xa é un referente internacional nas festas do orgullo.

Enfant Bello, durante a sesión vermú na Praza da Igrexa. / BERNABE/JAVIER LALIN

Enfant Bello foi onte o mestre de cerimonias dos actos sabatinos, e definiu Lalín como o “quilómetrocero da visibilidade, da diversidade e da tolerancia”. Presentou tanto o pregón de Isi como a intervención previa da edil de Igualdade, Carmen Canda. A concelleira indicou que a programación deste ano celebra e visibiliza a diversidade, “ao tempo que promovemos unha sociedade inclusiva e igualitaria, na que se coñece o valor de todas as persoas dende o respeto á diferenza” á vez que se demostra “o sano orgullo de pertencer a unha comunidade tolerante” para que todos e todas nos poidamos sentir aceptados.

Ao remate, tivo lugar unha sesión vermú con Factoría de Subsistencia e Enfant Bello e, xa pola noite e tamén na Praza da Igrexa, o concerto de The Tetas Van e DJ Revival.