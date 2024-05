“Necesitabamos unha pausa para acadar a calidade que queriamos para a nosa música”

Santiago Solar Servide (28), coñecido como Alfa, e Carlos Chamosa Servide (21), de nome artístico Lewis, son os integrantes do dúo de música urbana Alfa y Lewis, que dende o 2020 poñen a A Estrada no mapa da escea. Os seus videos teñen máis de 20.000 visitas en Youtube e son moitos os que seguen a súa traxectoria dende a publicación do seu primeiro single “Sin saber qué hacer”. Tras un parón de case un ano, chegan cun novo tema baixo o título de “Hayami”, que dende onte está dispoñible en todas as plataformas dixitais. Nunha conversa con FARO falan deste traballo e de moitas outras cuestións relacionadas coa súa traxectoria e coa carreira que escolleron seguir.

–Fálenme desta nova canción que acaba de sair, de que trata?

A: O título é Hayami, un nome xaponés de muller que significa beleza. É un tema dedicado a unha rapaza, e intenta reflexar eses sentimentos que temos cando estamos namorados ou queremos conquistar a alguén dicíndolle palabras bonitas, para que a xente que a escoite se sinta identificada.

L: Nós sempre buscamos contar algunha historia, non cantamos sobre nós mesmos, senón sobre cuestións universais que todos pasamos nalgún momento, por iso temos cancións de amor, de desamor, de temas sociais...

–Antes de esta volta á escena, fixeron unha pequena pausa durante un ano. A que se debe retomar o proxecto despois de tanto tempo?

A: Durante ese tempo seguimos traballando, pero en silencio. Necesitabamos esa pausa para chegar ao nivel de calidade que queríamos para as nosas seguintes producións.

L: Buscabamos un estilo máis actual, agora creo que xa atopamos a nosa esencia. O cambio é inevitable, cando empezas falo por diversión pero unha vez xa estás no mundillo tes que diferenciarte e atopar a túa propia marca.

–Dirían que este é un antes e un despois na súa traxectoria?

L: Dende logo, este tema é o comezo dun Alfa y Lewis totalmente novo.

–Volvendo a iso de distinguirse do resto, que é o que diferencia a Alfa y Lewis do resto de artistas do momento?

A: Pois mesmo o feito de ser un dúo, ademais somos primos (risas). Na actualidade, cando se fala de xénero urbano o que máis abunda son artistas en solitario. Nós, xa postos a facer todo xuntos, agora decidimos vestir igual, forma parte da estética que queremos darlle ao grupo.

L: E aínda que pareza que non inflúe moito, o feito de ter o noso propio estudo e facer todo á nosa maneira xa é un cambio importantísimo.

–Teñen pensado realizar algún concerto ou actuación para promocionar o novo tema?

A: De momento nunca actuamos en directo, pero de facelo gustaríanos que fose aquí, en A Estrada. Faríanos ilusión presentalo durante as Festas do San Paio, ao igual que o álbum, o primeiro concerto é algo especial para nós e esta vila sempre se portou moi ben co noso proxecto.

L: Si, pero a verdade é que como estamos tan centrados na música, tampouco nos puxemos en contacto con ninguén para organizar algo. Polo de agora, queda no aire (risas).

–Falando de álbum, para cando chegará o primeiro?

A: Estamos agardando a ter unha base máis sólida e un público maior. Cando cheguemos ás 500.000 visualizacións en Youtube (risas).

–Cóntenme como foron os seus inicios. Cando comezaron con isto da música?

L: Foi no 2020, durante o confinamento. A min sempre me gustou canta e comecei a subir vídeos a Instagram facéndoo. Meu primo seguíame e cando os veu dixo de facer algo xuntos.

–Como foi o proceso de comezar a crear xuntos. Sempre tivestes claro o estilo que lle queriades dar ao grupo?

A: Si, a idea sempre foi facer xénero urbano, reggaeton, trap, rap... o que está soando agora.

L: Nunca estivo encima da mesa facer pop, por exemplo (risas), pero si que estamos abertos a explorar outros estilos. Non nos importaría sacar unha bachata algún día.

A: De feito, estamos agora traballando no noso primeiro tema en galego, que tratará sobre o Camiño de Santiago. Expuxéronnos a idea dende a Televisión de Galicia e pareceunos un proxecto interesante.

–Cando empezaron a subir esperaban chegas ao número de visualizacións que adquiriron en Youtube?

L: En absoluto. O primeiro vídeo foi algo que fixemos para nós, porque nos gustaba, pero de repente unha semana máis tarde de subilo pasabamos das 10.000 visitas. Foi unha sorpresa.

A: Foi todo moi rápido, antes non tiñamos nin canal (risas). Pero ao ver que tivo boa acollida animounos a seguir.

“O peor é a falta de apoio por parte das administracións”

–Hai máis temas pendentes de ver a luz?

A: Si, temos moitos, despois de Hayami o obxectivo é sacar algo novo cada mes e durante o verán quizais con máis frecuencia. A seguinte canción queremos publicala durante as festas a finais de xuño.

–Vostedes compaxinan a música con outros traballos. É difícil vivir disto?

A: Si que o é, e de feito a nós non nos da, malia que xa temos bastante recorrido feito.

L: O peor é a falta de apoio por parte das administracións. A nós nadie nos axuda coa promoción do noso traballo, moito menos contar con axudas de tipo económico. E isto, se o queres facer ben, é caro.

–Gustaríalles contar con máis respaldo neses sentido?

L: Sería de agradecer. É curioso que se eres deportista, por exemplo, haxa federacións e axudas de todo tipo para dar ese impulso, mentres que nas artes, e xa non digamos na música urbana, todo recae sobre ti. A: A verdade é que ás veces sínteste un pouco só. Todo o que fas para mellorar telo que ir conseguindo ti pouco a pouco, dedicándolle moito tempo e esforzo.

L: Se non se pode contar con apoio económico polo menos estaría ben que se axudase na difusión.

–Sinten que existen prexuizos por parte da sociedade cara os artistas do xénero urbano?

A: Desafortunadamente si, especialmente entre a xente máis maior. Hai esta idea de que o que facemos non ten profundidade ou traballo detrás. E non imos negar que se pode facer un tema de trap ou de reggaeton sen complicarse, pero se o queres facer ben, detrás de cada tema hai moitas horas no estudo, moitas rompeduras de cabeza e falta de sono (risas).

L: Nese sentido, a xente tamén pensa que porque facemos este tipo de música non escoitamos outras cousas. Calquera de nós disfrutamos de un amplísimo rango de estilos e temos referentes en cada un deles. Dende o rock, música dos 70 e 80... Sen ir máis lonxe, para nós Michael Jackson é un dos artistas que máis admiramos e non ten nada que ver co que facemos.

–Vostedes empregan o castelán na súa música malia seren galegofalantes. Isto fano por algún motivo en particular?

A: Estando como están agora as cousas, a nivel autonómico sairíanos moito mellor empregar o galego, e non é algo ao que nos pechemos en banda, como demostra este traballo que estamos facendo para a TVG. Nós sentímonos galegos e iso sempre o levaremos por diante, pero a nosa idea a largo prazo é marchar, por iso non queremos encorsetarnos empregando un só idioma.

