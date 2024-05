Musikenos organiza la tercera edición del Salmón Rock con unos 40 participantes

La Festa do Salmón de A Estrada no solo significa disfrutar de mil formas de preparar el rey del río, sino que suele llevar asociada una gran cartelera cultural con actos destinados a dinamizar y generar buen ambiente durante las jornadas de esta cita gastronómica que tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de mayo. Desde hace años, uno de esos actos complementarios es el Festival Salmon Rock, organizado por la escuela Musikenos y que en esta edición –la tercera– contará con la participación de en torno a cincuenta alumnos que el sábado 18 de este mes deleitarán en la Alameda con sus versiones de los temas clásicos del rock tanto nacional como internacional. El evento comenzará a andar a las 22.00 horas y contará con unas dos horas de duración, tiempo en el que el alumnado, que va desde los once años en adelante, tocará un total de 27 canciones. El repertorio se ha estado preparando desde febrero e incluye temas de Siniestro Total y Enemigos, entre otros.