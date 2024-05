Muere un ciclista tras ser hallado inconsciente en Gresande

Un ciclista falleció este domingo a media tarde en la EP-6004, a su paso por la parroquia lalinense de Gresande.

Un particular alertó a las 18.40 horas al 112 de que un ciclista estaba inconsciente en el suelo en la vía provincial, entre los kilómetros 4 y 5. Desde el servicio de Emerxencias se alertó a Urxencias, así como a Policía Local, a los Bombeiros con sede en Silleda (que no se desplazaron al no haber personas atrapadas), al GES de Lalín, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Lalín.

Pasadas las 20.30 horas el 112 confirmó la muerte del ciclista. La Guardia Civil no pudo confirmar si la muerte se había debido a un atropello (con posterior abandono y omisión de socorro a la víctima) o si había sido por causas naturales.