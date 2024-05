Silleda repartirá bolsas de tela entre a mocidade polo 17 de maio

A Concellería de Normalización Lingüística de Silleda repartirá entre a mocidade empadroada no municipio un agasallo conmemorativo do Día das Letras Galegas, que este ano se adica a Luísa Villalta. As persoas de entre 12 e 30 anos poderán retirar na Casa da Xuventude bolsas de tela coa imaxe desta escritora, previa presentación do seu DNI.

Esta iniciativa forma parte da programación do Concello para o 17 de maio, que continuará o día 20 na biblioteca municipal, ubicada no mesmo edificio da Casa da Xuventude, coa actividade Luísa Villalta e o violino de vento, para o público infantil. Neste mesmo centro pode visitarse ao longo do mes a mostra Viaxe polo metaverso con Luísa Villalta. Esta exposición de carteis foi elaborada polo CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, de Ourense, e resultou premiada no Concurso das Letras 2024 na categoría de secundaria, bacharelato e outras ensinanzas. Ademais, Mocidade e Cultura convocaron o certame de vídeos Presume de Lingua, que pecha o prazo mañá domingo e que ten como premios vales para gastar nos negocios do municipio. Entregaranse o venres 17.