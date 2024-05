“Hoy se nos dice que para ser buenos padres tenemos que ejercer de guardaespaldas”

El salón de actos de la Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín fue escenario ayer tarde de una nueva conferencia del programa Escola de Familias. La periodista y escritora Eva Millet (Barcelona, 1968) repitió visita seis años después a la capital dezana para hablar de sobreproteger y desproteger a los hijos en lo que fue una iniciativa del Ayuntamiento de Lalín en colaboración con la Xunta de Galicia.

–¿Dónde está la línea entre la protección y la sobreprotección?

–Está en cuando te preguntas antes de resolver por sistema todos los pequeños problemas que pueda tener tu hijo si es capaz de resolverlos por él mismo. Si la respuesta es positiva entonces no has de intervenir. Has de observar, eso sí, porque los padres tenemos que observar y estar pendientes de nuestros hijos por supuesto pero no hemos de intervenir a las primeras de cambio y resolverles todo por sistema.

–¿Es cierto que las madres son más sobreprotectoras que los padres o estamos ante una leyenda?

–Yo creo que es un mito. Lo que pasa es que las madres pasamos más tiempo con los hijos y supongo que se nota más. Siempre está esa idea ahí flotando pero no es para tanto.

–¿Un niño sobreprotegido deviene en una persona adulta poco útil?

–Yo prefiero decir que se convierte en una persona sobreprotegida, dependiente e insegura porque es una persona que no es autónoma. Y no ser autónomo es fatal porque la autonomía es lo que te permite ser libre. Si tú eres dependiente de tus padres, de que siempre te resuelvan todo por sistema, pues no eres feliz. Una persona dependiente no puede ser libre ni tampoco por supuesto feliz.

–¿Tienen más papeletas para sentirse frustrados que el resto?

–El problema de esta sobreprotección, que se hace con la mejor de las intenciones, es que se nos está haciendo creer hoy que para ser buenos padres tenemos que ser guardaespaldas, asistentes personales, mayordomos, chófer, amigos de los hijos, resolverles todo por sistema, pero al final lo que haces es crear una persona dependiente, insegura y desprotegida, y no tiene que ser así.

–¿Es lo que algunos denominan como una generación de cristal?

–También se le conoce como generación copo de nieve. Yo sé que a muchos les molesta que se les llame así pero es verdad que hay unos niveles de ansiedad entre los adolescentes y los niños, y de trastornos, que antes no había. Es tan perjudicial una crianza negligente como sobreprotectora. Tenemos que ir a una crianza con sentido común, con mucho amor, pero también con límites y con unas normas establecidas. Tenemos que confiar en nuestros hijos y también en nosotros como padres y madres. Yo entiendo la educación como facilitar a nuestros hijos herramientas para que sean autónomos.

–¿Cuáles son herramientas tan necesarias en la crianza?

–La educación es un proceso a largo plazo. Un niño empieza a ser autónomo desde el momento en el que nace prácticamente. Caminar y levantarse cuando se caen son pequeños pasos que les proporcionan autonomía. Cargar su propia mochila cuando salen del colegio, empezar a organizarse su agenda en la escuela o hacer sus deberes son signos de autonomía. La autonomía se va adquiriendo a lo largo de la vida de cada uno y desde luego poco a poco.

–¿Había más sobreprotección antes que en estos momentos?

–Ahora estamos en el cenit. De hecho, hay estudios que demuestran que cada vez hay más atención excesiva hacia los hijos y también que se está polarizando la crianza. Por un lado hay cada vez más niños desatendidos y desamparados, y luego cada vez hay más niños sobreprotegidos e hiperestimulados e hipercontrolados. Se está perdiendo esa clase media en la educación, ser padres y madres razonablemente buenos, que digo yo, y eso es una pena.

–¿Sigue existiendo el rol de la madre súper controladora?

–Siempre han habido madres protectoras. Lo que pasa es yo creo que antes eran más anecdóticas, ahora cada vez es más mainstream. Precisamente, esta mañana en mi hotel había una madre agobiando a su niño, todo el rato le decía que habían peligros en la mesa del desayuno. Yo creo que hay que avisarles que en la vida hay posibles peligros pero no hay que decirles que el mundo está lleno de ellos ni nada parecido.

–¿Qué solución propone?

–La solución es confiar en nosotros, en nuestros hijos, en sus posibilidades y observalos pero sin intervenir a la mínima. Darles cancha para que ellos puedan valerse por ellos mismos. Darles un espacio para que se desarrollen como personas.

