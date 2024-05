La fórmula infalible para arrancar carcajadas

Cuando nos reímos, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios notables. Desde un aumento en la circulación sanguínea hasta la liberación de endorfinas, la risa actúa como una forma natural de aliviar el estrés, reducir la tensión y mejorar nuestro estado de ánimo.

Hay muchas formas de arrancar carcajadas, y algunas personas poseen la fórmula infalible para hacerlo. El estradense Ignacio (Nacho) Sanmartín es una de ellas. A través de sus monólogos busca la forma de llevar a la audiencia a ese estado de felicidad y evasión que tanta falta hace a veces.

Después de años disfrutando de este tipo de comedia como espectador, en febrero de 2023 se decidió a dar el paso y compartir sus propios textos con el público, ya desde el escenario. Ahora, pone en marcha una iniciativa para llevar este formato a más gente y dar la oportunidad a interesados en compartir sus chistes, de enfrentarse por primera vez a un patio de butacas.

Concretamente, el estradense organiza un ciclo de sesiones de micro abierto –On the Road Openmic– dentro de la programación del Punto de Encontro de A Riala. La primera tendrá lugar mañana a las 20.00 horas y contará con cuatro monologuistas, además del propio Nacho Sanmartín, que actuará como presentador. Los nombres de estos interventores son Cistóbal, Gonzaga, Cata Ukelele e Iván Abelleiro. Todos ellos ya se han estrenado en los escenarios y se espera que su participación anime a más gente a unirse a la iniciativa, según explica el organizador: “La idea es que en este primer encuentro se defina lo que es un micro abierto y la gente tenga la oportunidad de ver a estos humoristas gallegos que ya tienen cierto recorrido, para que en las próximas citas más personas se arranquen a compartir sus propios textos”.

En este sentido, el estradense recalca que este formato es menos exigente que un show o un monólogo profesional, por lo que resulta menos intimidante a la hora de dar el salto al escenario.

On the Road Openmic tendrá lugar el segundo domingo de cada mes hasta agosto, cuando finaliza la programación cultural Punto de Encontro, y la intención del monologuista crear más actividad en A Estrada relacionada con este sector. “Me puso en contacto con Álex (propietario de A Riala) porque su terraza es ideal para estos eventos, quería organizar algo de este estilo porque en la villa no había iniciativas de micro abierto, por suerte cuadró perfecto para incluir las sesiones dentro del Punto de Encontro”.