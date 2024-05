La “pinacoteca” de Paío

El Casino de Lalín tendrá desde mañana colgada de sus paredes una exposición artística heterodoxa. Réplicas de Leonardo, Soroya, Picasso, Vermeer, Degas o Toulouse Lautrec, entre otros, a las que se le añadieron las caras de personalidades de la vida social y cultural de Lalín completan la muestra titulada “De tal Payo, tal astilla” con la que el polifacético artista lalinense, Damián Paío, cumple su promesa de exponer en esta sociedad después de haber superado sus recientes problemas de salud. Además, se incluyen piezas dedicadas a sus padres, al malogrado Wily o una representación de Adán y Eva sobre sendos huevos fritos. La inauguración será a las 19.30 horas y en ella están previstas las intervenciones de las historiadoras Alba Payo Froiz y Rosalía Díaz Cordido, así como las dl poeta y monologuista Celsiño y el gaiteiro Plácido Rozas. El autor promete decir algo “si está inspirado”.

Paío ultimaba ayer el montaje de su nueva muestra en los salones del Casino de Lalín recordando cómo nace esta propuesta rompedora: “Pensé en hacer una exposición como esta porque como soy socio del Casino llevaba tiempo dándole vueltas a la idea, pero como estaba trabajando en el Concello no podía. Ahora que estoy jubilado voy a poder cumplir”, explica. El creador y exfuncionario lalinense también quiere aclarar la razón del título de la exposición señalando que “la frase de “tal payo tal astilla” es de mi padre. Cuando yo era joven estaba con él para aprender cantería. Yo veía que llegaba gente y cuando lo saludaban él les contestaba de esa forma. Es algo que se me quedó grabado y por eso le puse ese nombre a esta exposición de ahora”.

Su reciente paso por el quirófano sirvió para que esta “pinacoteca” tan peculiar pueda ver ahora por fin la luz. Al respecto, Paío recuerda que “cuando estaba en el hospital, cuando venía para recuperación, me dediqué a hacer cuadros de autores antiguos y modernos con caras de gente de Lalín. Aparecen algo más de 50 personas y, también, hice unos seis cuadros nuevos y traigo a mi padre y el de Wily del año 84”. De esta forma, la variopinta exposición se articula a través del particular viaje por algunas de las obras universales de la pintura que gracias al ingenio de Paío adquieren ahora otra dimensión donde predomina el sarcasmo y el gracioso trabajo de reconocimiento por parte del potencial espectador, sobre todo el procedente de la capital dezana.

Lo cierto es que, como reconoce el propio Paío, el germen de esta nueva propuesta plástica surge de forma espontánea y casi sin querer: “Estaba aburrido y entré en el ordenador para ver cuadros de distintas épocas. Me puse a repasar obras antiguas y contemporáneas yendo de unas páginas a otras. El primero que hice, que es el de mi sobrina con “La joven de la perla” de Vermeer, fue porque se parecía mucho. Al final, me pasó algo parecido lo de la colección que hice hace tiempo poniendo nariz de payaso a la gente del pueblo de Lalín. Ahora les pongo cuadros antiguos”. Y en cuanto al tiempo que invirtió en la confección de la exposición, Paío explica que “la preparación de la exposición me llevó unos cinco meses porque ya tenía unas ideas más o menos claras premeditadas”.

Segunda entrega

Sea como fuere, Paío anuncia que la de mañana será la primera de una serie que espera seguir ampliando en el tiempo porque en este caso no están todos los que son desde su punto de vista. “Falta gente. Como no cabían todos quedaron algunos para otra vez. Mi idea es ampliar la colección poco a poco con gente que me apetece que aparezcan. Después sacaremos otra tanda si no muero antes. La próxima, en la Algarabía, en el Bar de Mili tengo que hacerle una porque siempre hay que colaborar con la Algarabía”, añade el autor.

De momento, Anne Geddes, Frida Kahlo, Manet, El Greco o Jean-François Rafaelli, entre otros muchos, ya forman parte de la particular colección de artistas universales que engrosan la nómina particular de Paío a la hora de “retocar” sus piezas más afamadas. Desde mañana cualquiera puede acercarse al Casino de Lalín con la sensación de estar en el Hermitage, el Prado o la National Gallery, por poner sólo tres ejemplos de santuarios del arte. Eso sí, con cuadros pasados por la mirada siempre iconoclasta de Damián Salvador Payo Cangado, Paío.

