Una playa con bandera roja

El deterioro de la playa fluvial de Liñares ya no pasa desapercibido. Quienes pasean por las inmediaciones de este hermoso paraje natural llevan un tiempo comenzando a advertirlo, tal y como hizo ayer el principal grupo de la oposición municipal.

El PSOE de A Estrada acompañó sus palabras de la evidencia hecha imagen. Lo hizo para urgir al gobierno estradense mejoras en esta playa de cara a los meses de verano, incidiendo en que estas instalaciones –tras la concesión alcanzada entre el Concello y la Sociedade Deportiva Río Ulla, que la gestionaba hasta 2020– cuestan a las arcas estradenses 300.000 euros.

Imagen que ofrece la zona de chiringuito. / Cedida

Los socialistas tenían previsto solicitar en el pleno de ayer mejoras en este recinto, si bien ofrecieron con carácter previo su postura con respecto a la imagen de deterioro que arrojan las instalaciones. El líder del PSOE local, Luis López Bueno, señaló el gasto que supone la gestión municipal –hasta 2039– de este recinto y opinó que “si estamos pagando por ella, habrá que tenerla en buenas condiciones”.

La zona de vestuarios y cafetería continúa sin reformar, pese a la obra anunciada. / Cedida

“Está a vista de todos que las instalaciones están completamente descuidadas por el Concello”, dijo el concejal del PSOE. Puso como ejemplo de ello la situación en que se encuentra el mobiliario instalado “hace solo dos años”. Recordó López Bueno que el PP anunció en su día “una gran área fluvial”, que dista mucho de la imagen que ofrecen actualmente estas dependencias. “Nada más lejos de la realidad. No se sabe nada de la recuperación de los vestuarios ni del local de hostelería que se iba a acondicionar”, rememoró el PSOE.

“Ahora mismo lo que hay son bancos y tumbonas destrozadas, zonas de juego precintadas y una zona de bar que –con todos los respetos– parece una chabola”, señalan.

Terraza de la zona de restauración, en desuso. / Cedida

Así las cosas, Luis López recomendó al gobierno que ahora dirige Gonzalo Louzao que “se ponga un poco serio” y busque financiación para “cumplir con los deberes que ellos mismos se pusieron”. El edil socialista se confesó “muy preocupado” por la promesa del Gran Parque en el entorno del nuevo campo de fútbol municipal y consideró que sería “un disparate” que el PP pretenda gastar “millones de euros entre adquisición de terrenos y obras” mientras “las pocas zonas verdes que dependen del Concello están como están”.

Troncos acumulándose junto a las compuertas. / Cedida

No es la primera vez que el estado de la playa fluvial de Liñares genera quejas desde que tiene un acceso público, a raíz del convenio que el Concello de A Estrada alcanzó con Río Ulla. El hecho de que solo esté abierta en período estival hace que no pocos se cuestionen si el gasto que supone compensa los pocos meses de uso, dado que no puede accederse al recinto natural hasta que se inicia la temporada de baño, estando cerrada, por ejemplo, toda la primavera.

Tumbona de manera rota. / Cedida

A mayores, el deterioro que viene arrastrando es más que evidente, por no hablar de que todas las reformas previstas para este paraje se vieron condicionadas por el hecho de que su encaje en fondos europeos no es posible porque el Concello de A Estrada no es titular de estas instalaciones.

Ello obligará a buscar nuevas vías de financiación para poder cumplir con el proyecto ideado para este recinto, reformado con un Obradoiro de Emprego, pero a la sombra de la falta de mantenimiento. La bandera azul ya no ondea en la playa de Liñares, que iza bandera roja.