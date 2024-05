Cuatro de cada cien turismos de las comarcas no dispone de la inspección técnica obligatoria

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) resulta cada vez más exigente por las medidas adoptadas por el ministerio, encaminadas a minimizar los accidentes de circulación derivados de un deficiente mantenimiento. Además de elementos clave como frenos, luces y mecanismos de seguridad como anclajes de sillas para menores o cinturones, el año pasado se introdujeron otros controles para verificar el correcto funcionamiento de unos vehículos donde la electrónica es cada vez más compleja a la vez que común. Si en los últimos años el número de vehículos de las comarcas que circulaban sin inspección técnica se redujo bastante, el pasado 2023 esta tendencia se estancó y se mantuvo en torno al 4 por ciento de los turismos.

Los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) concluyen que en los nueve ayuntamientos de las comarcas son exactamente 1.800 los automóviles que carecen de ITV en vigor y el porcentaje más elevado se da en Dozón (6,2); Vila de Cruces (4,4) y Cerdedo-Cotobade. Estradenses (3,6), forcaricenses (3,6) y rodeirenses (3,8) son los que más acatan la normativa. Pero además de turismos, máquinas más representativas dentro de cualquier parque móvil, hay otros 2.525 vehículos que tampoco cuentan con este informe técnico imprescindible para poder circular. Este volumen se desglosa en 779 motocicletas y 1.746 unidades que no figuran bajo un epígrafe concreto.

A continuación vamos a conocer la realidad de cada ayuntamiento, empezando por los turismos, con los números de sus parques y las cifras de las unidades que no disponen, según la DGT a fecha del año pasado, de la inspección técnica obligatoria. En Lalín están matriculados 12.436 turismos, de los que 507 no habían pasado la ITV. En Silleda son 264 de sus 6.164 totales y 160 de los 3.564 en Vila de Cruces. En lo que respecta a los tres municipios dezanos que faltan, en Rodeiro constan 88 turismos que no pueden salir a la carretera hasta que superen esta revisión dentro de un parque total de 1.862. En Agolada están en idéntica situación 96 de 1.795 y 42 de los 679 de los vecinos de Dozón. A Estrada se mantiene como el municipio de las comarcas con más vehículos a motor y en el caso de los automóviles alcanza los 13.393, de los que 483 no pasaron la ITV. En Forcarei suponen 83 de 2.294 y en Cerdedo-Cotobade representan 93 de 2.164.

Además, la relación de motocicletas que carece de inspección es esta: Lalín (219), Silleda (104), Vila de Cruces (69), Rodeiro (32), Agolada (36), Dozón (25), A Estrada (206), Forcarei (39) y Cerdedo-Cotobade (49). Conviene recordar que otros 1.746 vehículos sin determinar está en esta misma situación.

Los informes de Tráfico nos permiten conocer también otras cuestiones como la antigüedad media de los turismos que, en las comarcas, se sitúa en algo más de 14 años y solo Lalín rebaja esta cifra, pero por una distancia ínfima. Además, solo seis de cada cien automóviles tiene menos de cuatro años de vida o, lo que es lo mismo, 2.658 del total de 44.351 que conforman el censo absoluto en las dos comarcas. El porcentaje cae hasta el cuatro si nos referimos a los camiones, con 170 unidades que de menos de cuatro años sobre un total de 4.260.

45.600 conductores

Por último, en los nueve ayuntamientos del área están matriculados 1.311 ciclomotores, 3.761 motocicletas, 4.447 furgonetas que, junto con camiones y turismos, elevan el parque total hasta las 62.087 unidades. Son bastante más que personas con carné de conducir: 45.607.

La matriculación crece un 20% en el primer trimestre

Casi medio centenar de vehículos más que en los tres primeros meses del año pasado fueron matriculados en las comarcas entre enero y marzo. Son datos que muestran una evolución favorable para un sector que, sobre todo el de los turismos, está inmerso en un proceso de transformación por el desembarco de los vehículos eléctricos o híbridos. Lalín se mantiene como el territorio con mayor dinamismo en este mercado, pues de los 278 vehículos dados de alta en los tres primeros meses del presente año hasta 109 corresponden a la capital dezana. Las ventas, en comparación con el mismo período de 2023, se incrementan en todos los ayuntamientos de Deza y Tabeirós- Montes a excepción de Rodeiro, Agolada y Forcarei. Como es habitual el segmento de los turismos es el que más contribuye a la dinamización del mercado y ahí se concentran 193 de las 278 matriculaciones. La demanda de automóviles también creció al matricularse 38 más que hace un año. Lo mismo acontece con los camiones y furgonetas que, con 38 altas, suponen seis más, mientras que el balance de registros de autobuses se mantuvo en seis. La compra de motocicletas marcó un balance más favorable al contabilizarse 19, que son siete a mayores. Descienden las ventas de tractores industriales que, con siete matriculaciones, son dos menos, y la docena de remolques o semirremolques suponen una caída de tres en comparación con el anterior balance. La comercialización de ciclomotores mantiene su tendencia a la baja, con solo un vehículo.

