Pichel aplica la ‘mordaza’ tras el no de la oposición a una variación de crédito

El pleno de Forcarei llevaba ayer en el orden del día dos puntos. El primero era la aprobación de una modificación de crédito con cargo a los presupuestos –todavía no presentados– de 2024 para hacer frente al pago de una deuda de 1.240 euros contraída con Augas de Galicia en ejercicios anteriores. El segundo era la autorización a la Alcaldía de realizar los trámites oportunos para saldar dicha deuda. No obstante, una vez más, el último punto no llegó a ser votado, después de que la alcaldesa, Verónica Pichel, aplicase la “mordaza” y retirase el turno de palabra a tres concejales del grupo popular, mientras se intentaba debatir la incorporación de una moción de urgencia solicitada por Belén Cachafeiro para modificar el horario de los plenos ordinarios, ya que el actual resulta incompatible con sus nuevas funciones como diputada provincial.

El motivo de la evidente hostilidad entre el PSOE y la oposición vino tras la votación del primer punto, cuando tanto el PP como el concejal no adscrito, Rafael Fiestras, votaron en contra de la modificación de crédito después de que Pichel advirtiese de que peligraba una subvención de la Diputación de 229.000 euros si no ponían las cuentas al día.

El argumento de Belén Cachafeiro y su grupo para dar el no es que esa suma –los 1.240 euros– ya se descontaría de los fondos de cooperación de la Xunta, por lo que se saldaría automáticamente la deuda. Además señalaron que ya repitieron en varias ocasiones que no aceptarán más modificaciones de crédito para hacer frente a gastos de anteriores ejercicios sin partida presupuestaria en el año corriente. Una razón similar esgrimió Fiestras, quien aseguró que no dará “un cheque en blanco” a la alcaldesa y que estas modificaciones de crédito deben ser “la excepción y no la regla” aludiendo a la necesidad inmediata de contar con presupuestos para el 2024.

Esta negativa sentó las bases de la contrariedad que posteriormente mostró Pichel a la solicitud de Cachafeiro mencionada anteriormente, como ella misma lo evidenció cuando Cachafeiro le pidió que reflexionase y la mandataria le espetó: “Reflexione usted lo que acaba de votar”.

Pichel estaba montada en sus trece, e independientemente de si el asunto del cambio de horario era urgente o no, se negó incluso a permitir que la secretaria-interventora aclarase a la corporación si dicha solicitud era o no un derecho de los concejales, una aclaración requerida tanto por el PP como por el edil nacionalista y teniente de alcalde, Roberto Jorge. Como conclusión, decidió dar por finalizada la sesión, aún cuando la socialista Ana Doval levantaba la mano para hablar, y abandonar la sala sin votar el último punto.

El gobierno acusa a la oposición de obstruccionismo

Por su parte, el gobierno forcaricense acusa al PP y a Fiestras de mantener una “postura obstruccionista” y de preferir perder suvenciones incluso cuando esto va en detrimento de los vecinos. La alcaldesa lamentó que la oposición “mantenga una actitud de bloqueo contra todo”. “No puedo entender que rechacen el pago de tan sólo 1.240 euros cuando no hacerlo puede implicar la pérdida de más de 229.000 euros”, dijo. En este sentido, recordó otras iniciativas y subvenciones que no salieron adelante “por la actitud obstruccionista del PP y Fiestras” como la cofinanciación del camión de recogida de basura, la reforma de la carretera de Masgalán de Arriba a Pardellas o los retrasos de las subvenciones a las asociaciones municipales.