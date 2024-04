Lalín valorará crear una feria de empleo

Fue la única moción aprobada por unanimidad y también la única que respaldó el gobierno local del PP. La propuesta de Compromiso por Lalín de crear una feria de empleo anual será evaluada por el ejecutivo de José Crespo. “Vamos a ver si es viable y factible”, avanzó la concejala de Emprego, Beatriz Canda, quien añadió que tras el éxito de su primera edición, a principios de abril, la Feira de Orientación Universitaria e Formación Profesional que promovió la concejalía de Educación se va a mantener en el tiempo.

En la exposición de la moción el portavoz de Compromiso, Rafael Cuiña, se hizo eco de las dificultades que tienen varias empresas para encontrar mano de obra acorde a sus necesidades, pese a que el municipio roza los 900 parados. El ex alcalde, al igual que Francisco Vilariño, el portavoz del BNG, y Mario López, el número 3 del PSOE, urgieron contar con más suelo industrial para evitar la fuga de empresas.

Hubo también unanimidad de los 20 ediles (faltaba el socialista Ángel Álvarez) a la hora de aprobar la adhesión al convenio del GES para este 2024. El concejal de Mobilidade, Pablo Areán, explicó que Lalín pasará de tener 6 a 12 miembros para atender incidencias de este municipio y de los del resto de Deza salvo Silleda. En virtud de este convenio, habrá también otros seis efectivos más en el GES de A Estrada. La ayuda económica será de 320.000 euros, y Lalín tendrá que aportar otros 24.000.

Palabras para Pedro Sánchez

La moción de Compromiso y el convenio del GES fueron, también, los únicos puntos que se debatieron sin pullas entre los ponentes de los partidos. El PP llevó a pleno una propuesta para que el gobierno estatal modifique el decreto que obliga a dar de alta los gallineros de autoconsumo. Las desafortunadas palabras del portavoz, Avelino Souto, que criticó a un ejecutivo por querer identificar gallinas “mientras redacta una ley, con el voto a favor del BNG en el Congreso, que acaba liberando a violadores” desató las réplicas de Vilariño, forzando al alcalde a suspender el pleno durante 10 minutos. Crespo, tirando de su buen humor y retranca, al reinicio de la sesión insinuó que quizá él mismo también tendría que tomarse unos días de reflexión, como Pedro Sánchez. Minutos después Mario López le respondería que el presidente del gobierno estatal “antes de político, es persona”.

La moción del PP salió adelante en solitario, y de poco sirvió que Ariadna Fernández, del BNG, explicase que estas altas permiten controlar mejor cualquier brote de gripe aviar (puede transmitirse por aves migratorias), y que el Real Decreto tiene ya tres años, por lo que hubo tiempo suficiente para informar a la población sobre estas altas de los gallineros. La socialistas Alba Forno apuntó que los registros de gallineros ya existen desde 2011, y que de hecho fueron básicos para las indemnizaciones tras las pérdidas de explotaciones por la ola de incendios de 2017.

El PSOE, fuera de la comisión de la Axenda Urbana

Alba Forno defendió la moción del PSOE para crear caminos escolares seguros. El PP con su mayoría tumbó esta propuesta, y el concejal de Mobilidade, Pablo Areán, le recordó que estos caminos ya se contemplan en el plan de acción de la Axenda Urbana, y se sumarán a otros proyectos más o menos implantados como la zona de preferencia peatonal en el entorno del CEIP Xesús Golmar, los pasos elevados en la rúa Areal o el cambio de la parada de bus en esta calle a la zona de las pistas de tenis. Durante el debate se supo que el PSOE no forma parte de la comisión de seguimiento de la Axenda Urbana a pesar de que se le remitió la invitación por registro, como indicó la teniente de alcalde, Paz Pérez. Los socialistas aseguraron que no la habían recibido, y piden al gobierno que atienda peticiones de los jóvenes como peatonalización, bicicletas, más contenedores o acciones en favor del medio ambiente.

También se quedó en el tintero la moción del Bloque en la que pedía medidas para este año para la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), para la que no existe vacuna y cuyas ayudas, de momento, solo cubren mortalidad, no los gastos en tratamientos, repelentes o insecticidas. El PP argumentó su voto en contra apoyándose en que ya organizó una charla el pasado noviembre y que la Consellería do Medio Rural moviliza este año 2,3 millones para la EHE y para lengua azul.