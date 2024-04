Benestar Social reúnese coa Fundación Menela para implantar o plan ‘+RuralTEA’

A concelleira de Benestar Social de Silleda, Ángela Troitiño, reuniuse onte con Belén Fabeiro, representante da Fundación Menela, que atende ás necesidades de persoas con Trastorno do Espectro Autista e ás súas familias dende os primeiros anos de vida ata a idade adulta.

No encontro valorouse a posibilidade de implementar no municipio o proxecto +RuralTEA, un modelo de intervención que permita o acceso e a mellora de servizos para as persoas con autismo que residan en zonas rurais. Esta fundación deseña plans individualizados de apoio destinados a persoas con autismo que permanezan na súa residencia habitual ou institucionalizadas nunha contorna rural, independentemente da súa idade. Tamén ofrece servizos asistenciais a domicilio, servizos de acompañamento, actuacións de respiro familiar ou para mellorar a autonomía persoal. As familias que estean interesadas en participar no proxecto ou teñan algunha dúbida poden chamar ao departamento (986 59 20 37). +RuralTEA está cofinanciado polo Fondo Social Europeo plus e a Fundación Mapfre.