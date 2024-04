O Concello de Silleda viviu onte unha emocionante xornada de portas abertas na que foron protagonistas os alumnos e alumnas de sexto de Primaria do CPR María Inmaculada. Con este grupo, de 23 nenos e nenas, abriuse o programa de participación dos centros na vida municipal, que continuará o vindeiro venres, 3 de maio, co CEIP Plurilíngüe de Silleda, e o seguinte, día 10, co CEIP Ramón de Valenzuela.

Os “animalistas” toman o bastón de mando en Silleda / Xan Salgueiro

A xornada arrancou cunha visita e percorrido polas instalacións municipais, na que a rapazada tivo a oportunidade de participar nunha serie de actividades e explicacións en diferentes áreas municipais, co obxectivo de familiarizalos co funcionamento interno do Concello e cos servizos que este ofrece á comunidade. O percorrido pasou por departamentos como o de Rexistro e Padrón, onde fixeron unha instancia. Nas dependencias da Policía Local aprenderon cuestións sobre a seguridade pública, amais de superar un test sobre sinais de tráfico, promovendo así a conciencia viaria.

A diversión e a aprendizaxe seguiron nos servizos de Augas, Urbanismo, Servizos Sociais, Xulgado de Paz ou na mesma Alcaldía. Con dinámicas de xogo e incluso atendendo unha chamada cidadá simulada, os participantes continuaron na primeira parte da xornada coñecendo os distintos departamentos muncipais.

A visita rematou coa celebración dunha sesión plenarial –retransmitida en directo pola canle de YouTube do Concello–, na que se debatiron e acordaron por unanimidade dúas propostas: aprobar a adhesión do Concello á Rede Galega de Parques Sen Fume, comezando polo situado na praza da Igrexa de Silleda, e instar ao goberno municipal a construir un skate park na praza de Juan Salgueiro. Na corporación estiveron representados catro grupos, que formou o propio alumnado no colexio traballando sobre a proposta: Partido Social de Silleda, Partido Solidario, Partido Animalista e Veciños por Silleda. Os voceiros das catro formacións defenderon con soltura as súas intervencións.

Despois dunha primeira parte resolutiva na que asistiron a alcaldesa, Paula Fernández Pena, e as concelleiras Mónica González Conde e Angela Troitiño Gil, procedeuse á elección de alcalde. O candidato con máis votos foi Telmo Taboada, do Partido Animalista, que prometeu o seu cargo e recibiu o bastón de mando de mans de Pena, antes de presidir a sesión para o debate do estado do Concello de Silleda respecto das políticas de infancia e mocidade e atender a quenda de rogos e preguntas. A dotación dun cine, a piscina climatizada ou a renovación dos parques protagonizaron algúns dos rogos do alumnado nesta sesión.

Dende o goberno municipal agradécese a todos os centros o traballo previo realizado coa rapazada nas aulas de cara a preparación da sesión.