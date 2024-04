Todo comezou hai 28 anos. Así, coma xorden esas grandes cousas, que aparecen sen facer moito ruído, coma quen non quere a cousa, ata que atopan o lugar e o momento que agardaba por elas e, de súpeto, mudan en imprescindibles. Hai case tres décadas que o verán na Estrada ten banda sonora e, se a ten, ten que escoitarse no que foi o primeiro festival musical do municipio: As Nosas Músicas, da parroquia estradense de Couso. Os Premios Martín Códax da Música, os principais galardóns musicais no ámbito galego, escolleron este ano, entre os finalistas da categoría de festivais, ao certame que argallou no ano 1996 a asociación A Xesteira como festa homenaxe á música tradicional galega. Membros do colectivo acudiron ás Bodegas Martín Códax, onde se deron a coñecer todos os proxectos finalistas e onde lles entregaron o botellón que acredita a súa condición de finalistas para esta novena edición.

A Xesteira brinda cun branco polas Nosas Músicas / Ana Cela

Estes galardóns anuais son entregados pola asociación Músicos ao Vivo desde 2013. Na primeira rolda vota o xurado formado por cinco profesionais de diferentes áreas do sector musical que, tras escoitar e valorar todos os proxectos inscritos na edición, elixen 3 finalistas en cada unha das categorías. Na segunda e última rolda de votación, os integrantes de Músicos Ao vivo –preto de 500 músicos galegos– escollen,co baremo de 3, 2 e1 punto entre os finalistas. Os galardóns distinguen entre categorías musicais, premio honorífico, premio anual e premios Organistrum, que é onde se encadran os premios aos festivais e, por tanto, onde compite As Nosas Músicas.

O festival de Couso naceu coa intención de ofrecer unha alternativa ás festas que só están animadas por orquestras. No momento en que comezou a súa andaina, un grupo de integrantes da Xesteira formaban tamén parte da comisión de festas de Couso. Non eran alleas á estampa de que as festas tradicionais comezaban a perder público de, conscientes tamén de que a música tradicional podía ser a alternativa máis sólida, decidiron probar sorte. E está claro que deron coa fórmula do éxito.

En Couso procurouse un tipo de festa que agradara a persoas de todas as idades, propondo algo novo para a esta parroquia da Estrada e para a maioría do mundo rural. A aposta foi ben acollida dende o minuto un. O festival non parou de medrar, tanto en cartel coma en público e atractivo. En cada edición, As Nosas Músicas congrega durante unha noite a preto de 3.000 persoas, entre veciñanza e visitantes.

O evento foi sumando actuacións ano tras ano, destacando tamén por incorporar actividades complementarias coa música e o baile tradicional, caso dos obradoiros, charlas e presentacións, que enriquecen e axudan a que se coñezan distintas artes populares. Aínda se coñecer o resultado destes premios, Couso brinda xa cun branco polas Nosas Músicas.