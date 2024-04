Rey reprende al PSOE por eludir mejoras en la N-525 desde que gobierna

El BNG de Silleda muestra su sorpresa por la respuesta del gobierno local sobre la moción de los nacionalistas en las que demandan mejoras de seguridad e iluminación en la N-525 a su paso por la villa trasdezana.

Ante la respuesta del ejecutivo de que ya se prevén esas mejoras tanto por parte del gobierno local como del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el BNG apunta que “como el propio gobierno local reconoce, el mantenimiento de las aceras es íntegramente de su responsabilidad, y si estuviera ya hecho o previsto no seria precisa esta moción, estarían acometidos los rebajes de las aceras y ya habrían sacado la foto”, apunta la portavoz, Erea Rey, que añade que los socialistas llevan ya 17 años al frente del Concello. El BNG pide también rigor el ejecutivo local, porque “recordamos el caso de un vecino que recientemente tuvo un accidente en una acera de la N-525, y después de reclamar al Concello, se le respondió que ellos no eran los responsable y que debía dirigirse al ministerio. ¿En qué quedamos? No se puede estar engañando a la ciudadanía para eludir responsabilidades”, apostilla.

Ferrovial

Sobre el contrato con Ferrovial, en el que se contempla el cambio de todas las luminarias de la vía, el BNG lamenta que “lleva ya un año en vigor y hasta ahora no se hizo nada para incrementar la iluminación en los pasos de peatones urbanos. Suponemos que no debe de ser la prioridad del gobierno municipal”.