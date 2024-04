O Concello de Silleda ábrese aos colexios

O Concello de Silleda abrirá as súas portas mañá, venres, aos alumnos do último ciclo de Primaria do CPR Plurilingüe María Inmaculada. Inaugurarán un ciclo de visitas e plenos infantís no que participarán máis adiante os dos CEIP Plurilingüe de Silleda e Ramón de Valenzuela da Bandeira. Con esta actividade, o goberno busca enriquecer a educación cívica e democrática dos rapaces desde idades temperás.

A primeira visita desenvolverase dun modo estruturado e lúdico, dende as 11 ás 13:30 horas. Na primeira metade da mesma, o alumnado mergullarase nunha serie de actividades e explicacións en diferentes áreas municipais, co obxectivo de familiarizalos co funcionamento interno e cos servizos.

O percorrido levará o alumnado por departamentos como o de Rexistro e Censo, onde recibirá explicacións sobre os procesos administrativos básicos, seguidas dunha actividade práctica, como é cubrir unha instancia para facer unha suxestión. Canda a Policía Local aprenderá sobre a seguridade pública e participará nunha actividade de identificación de sinais de tráfico, promovendo así a conciencia viaria.

A diversión e a aprendizaxe continuarán con paradas explicativas, nas que cada departamento ofrecerá unha exposición dos seus propósitos e funcións e unha actividade didáctica interactiva. Por exemplo, en Urbanismo valeranse do xogo de afundir a frota para dar a coñecer as parroquias de Silleda, mentres que en Servizos Sociais botarán man dunha reacción en cadea e en Comunicación e Alcaldía simularán unha chamada cidadá e elixirán un eslogan para as redes sociais.

Parque sen fume e skate

A xornada rematará cun pleno infantil, programado para as 12:40. Tras as explicacións da alcaldesa, Paula Fernández Pena, e da secretaria, Déborah García, debaterá en pleno sobre temas de interese para o ámbito local, como a creación de parques sen fume ou a necesidade dun skate park.

Esta iniciativa non só busca enriquecer o coñecemento dos servizos municipais entre a poboación máis nova, senón tamén promover valores cívicos e democráticos, así como fomentar unha maior conexión entre a rapazada e a súa contorna. Así mesmo, contribuirá a avanzar no proceso de implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que buscan conseguir un concello máis sostible e inclusivo. A participación de todos os colectivos, tamén a infancia, é fundamental no plan estratéxico de Silleda na Axenda 2030.