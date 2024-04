El ministerio asumirá, sin plazos todavía, la renovación del firme de la calle Areal de Lalín

Las obras de humanización de la calle Areal de Lalín encaran, no fue sin tiempo, su recta final y esta avenida de acceso al núcleo urbano ya muestra su nueva fisonomía: aceras más amplias, una reducción en el número de plazas de estacionamiento que no es tan importante como parece, y el pintado de la señalización horizontal. La estética de la rúa contrasta con el estado de la capa de rodadura que, deberá esperar todavía, pues es una intervención que compete al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por el momento no hay fecha para que este departamento del Gobierno acometa el fresado del firme pues, fuentes ministeriales explican que en la actualidad se están tramitando diferentes contratos de conservación y mantenimiento de carreteras nacionales, entre ellos el que se anunció días atrás [referido a la N-525 y N-640] y estas tareas se irán ejecutando paulatinamente en función de las necesidades de cada zona.

Pasos de peatones pintados en las proximidades de otros antiguos, que serán borrados. / Bernabé/Javier Lalín

Durante estos días son muchos los conductores los que se preguntan si, con la renovación integral de la calle Areal, no está prevista también una nueva capa de rodadura, no obstante el ejecutivo municipal ya indicó días atrás que esta intervención compete al ministerio. Es más, Transportes sí realizó tiempo atrás la mejora del firme en el tramo comprendido entre la rotonda de la Rolda Leste hasta las pistas de tenis, obras que interrumpió porque coincidían con el inicio de la humanización de Areal. El firme presenta zonas con grietas y pequeños baches que deberán ser corregidos y que en algún caso fueron a más por el tránsito de maquinaria pesada en el transcurso de las obras.

La empresa adjudicataria del proyecto municipal está pintando estos días la señalización horizontal, marcas viales como pasos de peatones, líneas de división de carriles o de límites de velocidad impresas sobre el asfalto que será preciso repintar cuando el ministerio realice el fresado en la calle y la dote de un nuevo firme. Otro asunto que confunde a los conductores es la coexistencia de los nuevos pasos de peatones al lado de los antiguos, todavía sin borrar, y que generan confusión.

Por otro lado, ya con las plazas de aparcamiento delimitadas como zona azul, el gobierno asegura que durante un plazo de un par de semanas será flexible con el cumplimiento de este sistema. Además, asegura que no será precisa la inclusión de esta rúa en la ordenanza municipal de la zona azul al ser suficiente la señalización de advertencia del cumplimiento de la norma.

Suscríbete para seguir leyendo