“La mayoría del acceso al porno en los adolescentes es con el móvil y en su casa”

El prestigioso psicólogo Alejandro Villena Moya se dedica a tratar a pacientes con adicción a la pornografía, una industria tan poderosa que en internet hace muchos años que recibe más visitas mensuales que Netflix, Amazon y X juntos. Ayer se despedía de Lalín después de dos intensas jornadas dedicadas a la pornografía y la adolescencia tras ser invitado por la Concejalía de Igualdade del Ayuntamiento de Lalín.

–¿Cómo han sido las dos jornadas en la capital dezana?

–Muy interesantes. Ya es la segunda vez que vuelvo, así que Lalín es ya como mi casa. Ayer (por el martes) vinieron muchas personas con mucho debate e interés por parte de adultos y profesionales. Y hoy (por ayer) pues ha sido con los chicos y chicas de instituto y la verdad es que han participado un montón, han hecho muchas preguntas interesantes, había mucha inquietud y mucha necesidad de conocimiento en este área en concreto.

–¿La adicción a la pornografía ya es un problema social?

–Yo creo que es una gran pandemia. Suelo decir que la pornografía es como una pandemia porque se ha esparcido por todos lados sin ningún control, sin que seamos capaces de pararla, y está teniendo un efecto muy negativo a nivel social, a nivel cultural también y, sobre todo, a nivel psicológico y, en concreto, en relación con el desarrollo de la salud sexual de nuestros adolescentes.

–¿Nuestros jóvenes están ahora más expuestos al porno debido a la proliferación de internet?

–Sin duda. Yo siempre digo que el teléfono móvil es como el armario de Narnia, esa película donde podías entrar a un mundo desconocido. El 91 por ciento del acceso a la pornografía se produce por el smartphone y la gran mayoría lo hacen además también en su propia casa y en sus hogares. Lo hacen porque se lo enseña otra persona, sus iguales, en el recreo y en el colegio pero generalmente es con el móvil en la propia casa de uno. Por eso es tan importante hacer hincapié en esa protección de la tecnología a los menores de edad, en cuando les damos el primer teléfono móvil, etcétera.

–¿Cuándo hay que actuar para evitar que todo esto suceda?

–Yo creo que hay que proteger esa vía de entrada, esa antesala que es la que luego les lleva a todos ellos. Es que les tiramos a un océano que es internet sin que hayan utilizado primero una piscina más pequeñita, sin que hayan aprendido a nadar o sin que les hayamos puesto un flotador primero y les soltamos ahí sin darnos cuenta de que la gran mayoría de los problemas hoy en día no ocurren fuera de casa, sino dentro del propio domicilio familiar.

–Usted es de los que defiende que quizás tengamos demasiada educación sexual y, sin embargo, muy poca afectiva. ¿Sigue pensando lo mismo tiempo después?

–Creo que hemos hecho mucho enfoque en lo negativo, en prevenir problemas, en cuestiones puramente físicas, pero se nos olvida la dimensión afectiva de la sexualidad. Yo suelo hablar de la educación sexualmente sensible, en entrenar la sensibilidad a la hora de vivir una relación sexual y que tiene que ver con la empatía, con el respeto, con comunicarme, con el cariño, con hacerme cargo de las necesidades del otro ser humano. Me refiero a compartir esa vulnerabilidad, respetar y cuidar de forma responsable la afectividad del otro. Todo esto es fundamental y la gran vacuna realmente contra la cultura porno. Centrarnos o definir la sexualidad sólo como une experiencia de placer físico hace que anulemos a lo que hay detrás de la sexualidad, que son dos personas que necesitan también potenciar su dimensión.

–¿A qué se refiere con el término sociedad pornificada que aparece en su último libro sobre la materia?

–Como te decía para mi el porno es un reflejo cultural de una sociedad pornificada, que es una manera de entender en general las relaciones humanas y el sexo, una manera de entender las relaciones sexuales como un instrumento para la obtención de placer pero no como una experiencia compartida. Se trata de convertir el sexo en un producto y que el cuerpo se convierta también un bien de consumo, que forma parte de la cosificación también y rebajar a las personas a nivel de objeto y no tratarlas como sujetos. Por lo tanto, sí que me parece peligroso que convirtamos nuestra sociedad en una sociedad pornificada.

–Desde el punto de vista de los padres, ¿qué les queda por hacer para preservar a sus hijos en esta sociedad actual tan pornificada?

–Lo primero es mirarse a uno mismo como padre o como madre y cuestionarse qué saben ellos de sexualidad o si no tienen un criterio sobre algunas cosas, formarse. Formarse es una gran inversión. Lo segundo es tratar con naturalidad la sexualidad. Al fin y al cabo, la sexualidad es una dimensión humana y tenemos que poder abordar estos temas desde casa con naturalidad, sin juzgar y sin regañar. No desde el enfado y luego también ser prudentes, tener sentido común pero sobre todo invertir mucho en desarrollar la inteligencia emocional de nuestros hijos y en ser un buen modelo. Necesito ser un buen modelo para que si yo quiero que mi hijo no grite yo no grite. Eso es algo fundamental.

–¿Se sale de la pornografía o cuesta más a ciertas edades?

–Es necesario que haya una conciencia colectiva y social de que el consumo de pornografía no es un juego ni es una broma y que puede ser realmente algo dañino para las personas. El primer paso es generar una conciencia colectiva de que eso es un problema. Luego tiene que llegar la conciencia individual y que cada uno tiene que ser consciente de qué consecuencias negativas está teniendo la pornografía en la vida de uno, y con terapias estandarizadas se puede pedir ayuda y salir perfectamente, por supuesto.

Suscríbete para seguir leyendo