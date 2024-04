A Estrada inicia la fase de enganche a Nigoi y Tabeirós del desdoble de la traída del Umia

El Concello de A Estrada emprende la fase de enganche, a hogares de las parroquias de Nigoi y Tabeirós, del primer desdoble de la traída de agua del Umia. Lo hace después de haber recepcionado, hace una semana, las obras de este nuevo ramal, el primero que se ejecuta desde que esta red de abastecimiento desde el río Umia se estrenó, para servir al casco urbano, en el otoño de 2011.

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, explicó que él mismo, en calidad todavía de edil de Medio Rural, estuvo visitando las obras junto al arquitecto técnico del Concello para inspeccionar que algunos desperfectos detectados se hubiesen superado. Indicó que la administración municipal emitió un informe con deficiencias y ahora recepcionó la obra. “Ahora llega nuestra parte”, dijo el munícipe.

Según las previsiones que se barajan, el técnico municipal se desplazará –en fechas pendientes de concretar– a un emplazamiento de Nigoi o Tabeirós para ir ofreciendo información detallada y personalizada a cada uno de los vecinos que estén interesados en conectarse a la nueva traída pública de agua. Este trabajo permitirá efectuar un “registro real de enganches”, si bien en su momento se conformó un listado de particulares que mostraron su interés en que a sus hogares llegase el agua de esta nueva red de abastecimiento.

Louzao Dono indicó que los enganches se realizarán todos a la vez. Los interesados deben expresar, ya formalmente, su interés por conectarse a la traída del Umia, asumiendo el correspondiente coste de pinchar la red troncal hasta su domicilio. Este desembolso incluirá las obras hasta cada vivienda –por el dominio público–, correspondiendo al usuario realizar por su cuenta las que tengan que efectuarse ya en el interior de su propiedad. El precio del enganche será el mismo para todos los usuarios de Nigoi y Tabeirós que se den de alta en este nuevo servicio.

Todavía están sin fijar las fechas de esta oficina técnica en la zona afectada. Lo que se sabe es que la etapa de enganche dará paso a la tercera fase: el asfaltado de viales en Tabeirós y Nigoi. La idea es realizar ahora todas las obras que sean necesarias para después no tener que volver a levantar la infraestructura viaria, de manera que quede completamente renovada. “Los vecinos tienen razón en quejarse. No hay parroquias en A Estrada con estas pistas”, asumió el alcalde, que no tuvo empacho en reconocer el “estado desastroso” de los viales después de las obras.