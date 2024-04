Camiñando amodiño pola estrada da poesía

“Amodiño, amodiño, vou pola estrada da vida, percorrendo o camiño”. Ao son deste retrouso desfilaban os rapaces e rapazas de segundo de primaria do CEIP Figueiroa polas rúas do casco urbano estradense, seguindo con paso firme ao escritor Xosé Luna, quen dirixía a actividade “Camiñando, camiñando, roteiro literario pola obra de Xosé Luna”. En total foron 43 pequenos os que se deron cita co autor ás 11.30 horas diante da casa consistorial, primeira parada desta ruta. Alí, tiveron a oportunidade de coñecer ao novo alcalde, Gonzalo Louzao, quen lles recitou un dos textos do poemario que da nome á actividade e que foi publicado por Edicións Bolanda no 2021. Concretamente, o rexedor recitou a composición Polo San Paio, unha escolla que non foi froito da casualidade, segundo explica o propio Luna: “Era oportuno que fose el quen lese o texto xa que cando entrou no Concello, hai cinco anos, levou a cabo a organización destas festas patronais e no último día escolleu un dos meus poemas para adornas as rúas da vila”.

Despois de teren sacado unha instantánea cos benxamíns, Louzao despediuse e a comitiva seguiu rumbo ao Teatro Principal. Alí volveron a cantar ao unísono o retrouso co que se abre este texto, e tiveron a sorte de desfrutar dun pequeno tour por este edificio emblemático, guiados por Valentín Torrado, quen lles expuxo brevemente a historia do auditorio. Posteriormente, foi unha das mestras quen leu outra peza antes de partir cara a nova parada, a rúa Bedelle.

Unha vez chegaron ao novo destino, lugar onde naceu e se criou o autor, coñeceron unha cerdeira anciá, que serviu de escusa ao autor para explicarlle aos cativos a importancia de valorar o seu entorno incluso cando se trata de cousas antigas ou a priori irrelevantes.

Como manda a estrutura do roteiro, alí leuse outro poema e comezaron a andar de volta ao Principal, aínda que facendo unha parada na carballeira do chocolateiro.

A rapazada do Figueiroa, malia súa curta idade, estaba cargada de enerxía e totalmente involucrada coa actividade, despois de teren traballado eses mesmos textos no colexio coas súas mestras. Porén, ademais de coñecer puntos de referencia da vila, tamén fixeron unha parada na librería Marxe, onde Xan Astorga e Pilar Bernárdez escolleron cada un seu texto de Camiñando, Camiñando para lles ler.

Posteriormente, percorreron a Calvo Sotelo, vértebra principal do casco urbano, e puideron observar como os viandantes colaboraban coa actividade e se prestaban a recitar algunha que outra poesía. Porén, para moitos deles o momento preferido chegou na Porta do Sol, onde a churreira lles regalou a cada un seu churro e realizou outra lectura para eles.

Entre lírica, retrousos, churros e pasiños foi chegando o final da andaina, que tivo lugar na Praza da Farola. Alí, Luna despediuse do seu público pronunciando os versos da composición Camiño ao corazón.