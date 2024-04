25 anos sen parar de cantar

O Concello de Vila de Cruces organiza o sábado, 27 de abril, o II Concerto de Primavera, protagonizado pola Coral San Salvador de Camanzo. Será ás 20:00 horas na igrexa parroquial de Vila de Cruces.

A coral, presidida por Ramón García, está composta por 25 membros, aínda que chegou a ter 34. A formación, que este ano conmemora o seu 25º aniversario, foi creada ao abeiro da Asociación Cultural San Salvador de Camanzo en 1999 como unha actividade propia dos veciños desta parroquia. Pero esta circunstancia non foi obstáculo para que xa, desde os seus inicios, a coral estivese formada por membros doutras parroquias veciñas.

O seu primeiro director foi José Ramiro Ferradáns, ao que sucedería Álvaro Varela Ferradáns e Tania Seoane Rodríguez. Ten actuado en numerosos pobos, participando en misas solemnes, festividades e todo tipo de concertos. Son de destacar as súas actuacións no Centro Cultural Caixavigo, no concerto de inauguración do Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces e en todas as edicións do festival Crucesarte.

Logo dun tempo sen fucionamento, en 2012 retoma a súa actividade baixo a dirección de Álvaro Lodeiro Novo, veciño da propia Camanzo, que segue hoxe á batuta. Nestes anos, a coral actuou en numerosos eventos, como o V Festival Coral da Deputación de Pontevedra, o Mes Cultural de Narón, o Certame Galego Vila de Arbo ou o Festival Internacional de Música Insuas de Gres, acompañando á Unión Musical Ponte Ledesma. Destaca tamén a participación nos espectáculos Un verso, un cantar e Amantes da Terra. E desde 2012 organiza o seu propio Concerto de Nadal na igrexa-mosteiro de Camanzo, patrocinado e a beneficio da Fundación Internacional Josep Carreras de Barcelona.