De cando A Estrada sufriu a febre do teatro

Un fenómeno social, iso é o que significou para A Estrada a estrea da obra teatral Ensalada de Mosquito, presentada pola compañía local Tirinautas. O 17 de xaneiro de 2004 ningún dos participantes desta producción –nin os actores e actrices, nin a dirección...– se imaxinaba o que ía acontecer unha vez se abrise o telón. Colas para entrar no Teatro Principal que chegaban á intersección coa Pérez Viondi, 4.000 entradas vendidas, doce funcións e unha xira con 19 paradas por toda Galicia. O éxito desta adaptación do texto clásico El lindo Don Diego, de Agustín Moreto, marcou un fito na historia das táboas estradenses e aínda hoxe segue presente na memoria de todos aqueles que durante dez días seguidos se presentaron ante o despacho de billetes para intentar coller butaca e desfrutar do espectáculo.

Agora cúmprense vinte anos de esta febre que arrasou con todo, trouxo visitantes de todas partes da contorna e conseguiu que xente que nunca antes acudira ao teatro, o fixera por primeira vez. Para celebralo, aqueles que formaron parte do proxecto protagonizarán un Parladoiro este sábado 27 ás 20.30 horas, cuxa entrada pode conseguirse de forma gratuíta en Calzados A Esquina. Na cita estarán presentes integrantes do elenco, como Chelo do Rejo, Isi, Melchor, Toño Pena, Gonzalo Valcárcel ou Paula García. Tamén Xosé Lueiro, que xunto a Isi se encargou de crear o guión que faría escachar á risa ao auditorio, e outros compañeiros de Tirinautas como Sali Torres, David Amor, Chus Sánchez e Begoña Sánchez.

Neste parladoiro, explica Chelo do Rejo, a idea é “contar a historia ao revés”, facer partícipes a todos aqueles que demostraron cariño a esta produción de todo o que supuxo levala a escena e como eles, os protagonistas, viviron o que foi o maior caso de fenómeno fan coñecido en A Estrada ata o momento.

Sen adiantar demasiado, Chelo, Isi e Lueiro comezan a lembrar algunha das anécdotas que deixaron as pegadas máis profundas na súa memoria. Entre elas, por exemplo, a de cando Do Rejo e Isi se coñeceron por primeira vez: “Necesitabamos unha actriz que fixese de contrapunto para Isi, e xusto Chelo facía pouco que comezara na Escola de Teatro, comenteillo un día e presenteinos. Lembro que non fixo falta que falasen, só con vela Isi xa me dixo que era perfecta para o papel” recapitula Lueiro. Pola súa banda, a actriz de Pernaviva expón unha versión diferente: “Cando me dixo que quería falar comigo (Lueiro), pensei que me ía berrar por algo, pero ao que me ofreceu participar na obra tiven que deixar a información repousar uns intres, porque non o cría”. “Lembro que quedaramos os tres na cafetería Nicol’s e que eu estaba nerviosa, pero despois todo foi moi natura, Isi e eu conectamos ao segundo e sentamos as bases da gran amizade que nos une hoxe” continúa a estradense. Pouco se imaxinaba ela que o gañador do Rei da Comedia xa a tiña no radar: “Eu xa a coñecía, fora un día á súa taberna en Pernaviva e pola súa forma de falar e xesticular, dinme conta de a ela non a torea ninguén”.

Esta é só unha de moitas historias do que pasaba entre bambolinas e que fixo posible que a audiencia conectase tan ben non só coa historia, senón con aqueles que a representaban. Risas, improvisación, compañeirismo... a liberdade de non dobregarse ante ningún tipo de código, nin dramático, nin lingüístico, nin formal. “Se algo tiñamos era que éramos moi transgresores, ríamos de todo, especialmente de nós mesmos, empregabamos unha linguaxe que non encaixaba coa esperada dun texto clásico e facíamos chascarrillos a temas candentes da actualidade dese momento, penso que por iso a xente se divertía tanto coa obra” relata Lueiro, que chancea: “Hoxe en día sería imposible representala, meteríannos no cárcere”.

Fose cal fose a fórmula secreta de Tirinautas, o certo é que en todas as súas funcións se esgotaban as entradas, e daquela no había venta anticipada, como hoxe en día, o que implicaba que os que querían vela debía agardar e facer cola, sen garantías de conseguir un pase. “Era unha loucura, todas as funcións se enchían e mesmo había que poñer cadeiras aos laterais do patio de butacas, algo que agora sería impensable” sinala Lueiro. De feito, algúns incluso recorrían á revenda, e se o ticket custaba orixinalmente tres euros, houbo que os chegou a mercar por quince.

As lembranzas desa etapa son inesgotables, e se ben houbo máis pezas deste grupo teatral que sucederon a Ensalada de Mosquito, como foi O último chimpín ou Xamón Xamón, A Estrada non volveu vivir un furor semellante polo teatro. Agora moitos dos que entón traballaron nesta produción seguiron outros camiños, tanto enriba como fóra do escenario, porén a nostalxia do que conseguiron non se esquece e recórdase con cariño aos que aportaron a súa parte dende a sombra. Sondodance á coreografía, Celso Parada como asistente de dirección, Baldomero Calviño cos decorados e Paco Oti á fronte da escenografía. Porén, unha persoa gañouse a pulso un lugar especial na súa memoria: Lupida Cusidó, quen coas súas mans coseu os traxes que vestiron a cada unha das personaxes.

Quizais os estradenses non volvan ver a representación dunha obra de Tirinautas nunca máis, ou quizais volvan máis fortes que nunca a demostrar de novo a potencialidade do teatro como fonte de didactismo e entretemento. Porén unha cousa é segura: que este sábado xeracións de estradenses poderán viaxar no tempo con eles a vinte anos atrás, cando non había as plataformas nin os estímulos dixitais que hai agora, e agardar a que abrise o telón era unha das sensacións máis emocionantes da semana.

Chelo do Rejo e Isi como Colombina e Mosquito. / //BERNABÉ

Integrantes de Tirinautas nun reencontro celebrado en 2016. / Cedida

