Noceda non para

Se manter con éxito unha programación sociocultural nunha localidade urbana é difícil, facelo nunha parroquia do rural ten un mérito enorme. Noceda está a conseguilo nos últimos anos, da man da asociación veciñal Bolarqueiros, con seccións cultural e xuvenil. Ao programa Cultura no Rural suma nos dous vindeiros meses a celebración das festas da Cruz e o recuperado festival de rock.

Un grupo de participantes na ruta sinalizada. / Cedida

Bolarqueiros organizou o pasado domingo unha andaina, enmarcada na súa programación cultural, que tamén promove eventos de arte e literatura en outuno. Unhas corenta persoas realizaron o Sendeiro do Muíño de Cuíña, que permite ver a antiga fábrica de curtidos e, logo de atravesar Vilar do Río, os muíños do Rego de Lamas ou Santa Lucía, coa súa capela, o Pozo do Rato, o río Deza, a fábrica de luz de Pereiro, a ponte románica de Taboada ou o Pazo de Liñares, na súa distancia completa de catorce quilómetros. Os camiñantes gozaron dun “día marabilloso” nun itinerario pragado de natureza e patrimonio. Desde a organización agradecen a colaboración do Muíño de Cuíña e a posta en marcha do sendeiro, catalogado como PR-G248.

Pontella sobre un cauce na camiñata. / Cedida

Mais a actividade da parroquia non se limita a xa de por sí meritoria Noceda Cultura no Rural, senón que vai máis alá e programa eventos de índole social ao longo de todo o ano. É o caso do Entroido Bolarqueiro, con citas o venres e o domingo, aínda que a meteoroloxía adversa do pasado 11 de febreiro impediu visitar as diferentes aldeas e limitou os actos ao centro social. O magosto é outra xuntanza clásica que perdura entre a veciñanza. E tamén se impulsan actividades de concienciación ecolóxica, como recollida de basura e limpeza no entorno natural.

E, por suposto, nunha parroquia con tanta actividade non podían faltar as festas. Mentres noutros sitios esmorecen, en Noceda mantéñense por duplicado: as da Santa Cruz en maio e as patronais de Santa María os días 15 e 16 de agosto. Precisamente, a asociación veciñal realiza nestes días o petitorio para conseguir os fondos que fagan posible organizar os festexos do 4 e 5 de maio. O primeiro día, sábado 4, haberá verbena coas orquestras Solara e Cinema. O domingo 5 haberá misa ás 13 horas e procesión desde a igrexa ata a Cruz, á que nenos e nenas da parroquia lle adican poesías; nesa xornada actuará a Banda de Música de Vilatuxe.

E tampouco se pode esquecer a ampla programación de cursos e obradoiros que se desenvolven no local social, sen dúbida, un dos máis activos da comarca. Acolle, por exemplo, cursos de pilates, de baile ou de informática, ás veces organizados coa colaboración doutras administracións, como a Deputación de Pontevedra ou o Concello de Lalín.

Taller de baile

Neste sentido, o vindeiro sábado, 27 de abril, terá lugar unha nova actividade no centro social: un taller de baile, salsa e rueda de casino impartido por Manuel Pájaro. A sesión terá lugar de 19 a 21 horas e logo haberá unha cea na Parrillada Airiños. Os que queiran participar só no taller deberán pagar 8 euros e os que vaian tamén á cea aboarán 32. O prazo de inscrición remata o xoves. Ademais, no mesmo centro social impártense clases de baile todos os mércores ás 21:30 horas.