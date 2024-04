Gonzalo Louzao: el alcalde rural

Todavía no ha hecho la mudanza y aun le cuesta darse cuenta de que se refieren a él cuando alguien lo llama “alcalde”. Gonzalo Louzao Dono continuaba en la mañana de ayer en el que ha sido hasta ahora su despacho como concejal de Urbanismo y Medio Rural. El sábado tomó el bastón de mando, pero todavía no se ha sentado en el sillón desde el que se gobierna A Estrada. En la jornada de ayer demostró que tiene los pies completamente en la tierra y, en especial, en el medio rural que lo vio nacer y crecer. Y es que Louzao tiene muy claro cuál es la filosofía que quiere imprimir en su Alcaldía. La avanzó ya en su discurso de investidura, al afirmar que es “un vecino del rural” que siente las parroquias como “motor fundamental de nuestro concello” y que participa feliz del crecimiento de su casco urbano. En su primer día de trabajo como jefe del ejecutivo local, trasladó su intención de emprender una gira por todo el rural estradense para conocer, in situ y de manera totalmente directa, las necesidades existentes. “Van a tener el candidato de 2027 en el rural bastante antes”, dijo, asumiendo que las parroquias están acostumbradas a este tipo de visitas cuando se avecinan las citas electorales ya que por todos es sabido que en A Estrada las elecciones se ganan o se pierden en el rural.

“Soy un vecino del rural y para el rural. Se hizo un buen trabajo estos años, pero queda mucho por hacer”, consideró Louzao Dono. No obstante, indicó también que tiene la intención de ser absolutamente franco con los vecinos. “Quiero ver los problemas in situ y hacer reuniones en cada parroquia, pero siendo consciente de que seguramente las necesidades sean más que los recursos. Mi filosofía será no mentirle a la gente. Ser realista y, una vez conocidas las necesidades, priorizar y calendarizar”, expuso.

“La forma de pensar de una personal en el rural es diferente a la de una persona en el casco urbano”, dijo. Y se explicó con un ejemplo. Indicó que el hecho de que se funda una farola en una aldea no encuentra una equivalencia exacta a que se funda una farola en la villa. “En la villa no hay ese sentimiento de cercanía hacia cualquier servicio”, apuntó. En este sentido, insistió en su “voluntad de ser más cercano con el rural”.

Primeros trámites

En su primer día como alcalde –sacando, lógicamente, el domingo–, Louzao Dono afrontó a las 08.00 de la mañana trabajo de secretaría. Era preciso actualizar nomenclaturas y la firma. El departamento le hizo el correspondiente certificado para que, seguidamente, el alcalde pudiese ir a Hacienda para el certificado digital con el que firmará como alcalde. A su regreso, comenzó a dar los pasos para retomar, ayer mismo y sin más dilación, todos los temas pendientes con distintas administraciones.

De este modo, se remitieron comunicaciones a todos los conselleiros –“menos al de Mar”, bromeó–, Diputación o Subdelegación del Gobierno para informar de que A Estrada tiene un nuevo alcalde que quiere estar sobre los proyectos que ya están iniciados, avanzando también algunas nuevas pretensiones.

Dos son los puntos que encabezan la agenda de Louzao estos días. El primero de ellos lo titula “ordenar la casa”. El segundo, “salir fuera”. Y es exactamente lo que piensa hacer, siendo consciente de que tendrá que dejar los distintos departamentos y responsabilidades de gobierno bien rediseñados antes de salir al encuentro de los administrados en el rural y en la villa. El nuevo alcalde destacó también la importancia de contar con el personal ‘de la casa’ como un aliado en la gestión. Reconoció que le debe mucho a los funcionarios del Concello, que encontró en ellos una disposición plena en sus años de edil y también grandes maestros.

Organización

En cuanto a la reorganización de las diferentes áreas, reconoció que su intención sería “quedarse con lo mínimo” para poder estar centrado en “gestionar y atender a todo el mundo”, con la misma cercanía y dedicación que ha mostrado estos años desde sus concejalías. Abogó Gonzalo Louzao por “sacarle partido a este equipazo” con el que identifica a los integrantes del gobierno para delegar en ellos todo lo que pueda. “Todos tenemos una ilusión renovada”, afirmó. Entiende que, lógicamente, será necesario ajustar cada área a los perfiles que tiene cada integrante del gobierno local, pero está convencido de que se acertará para poder navegar pronto “con velocidad de crucero”.

Medio Rural y Urbanismo buscarán un nuevo concejal, como lo harán las áreas que gestiona el hasta ahora edil Juan Constenla quien, más pronto que tarde, se integrará en el equipo de José López en la consellería de Cultura. “El que mucho abarca, poco aprieta. Yo es ambición no la tengo. Lo deseable sería que el alcalde delegue lo máximo posible”, dijo en relación a la posibilidad de que él se quede con algunas competencias de las que tenía. “Son las dos áreas de más concurrencia ciudadano al concello y yo quiero que los vecinos estén bien atendidos. Un alcalde tiene que ser un aliado, nunca un embudo” .

En términos de iniciativas que están en cartera, el nuevo alcalde de A Estrada vio enlazados tres de los principales ejes de acción para el futuro del municipio: la llegada de la autovía AG-59 hasta O Rollo, la ampliación pública del polígono industrial de Toedo y, en una “A Estrada con oportunidades laborales”, afrontar con fortaleza el reto demográfico. En materia de urbanismo, señaló que el desarrollo del entorno de la Avenida de América –SUNC R01 y R02– “pronto habrá novedades”, apuntando también al reajuste en la parte residencial del R06, en el desarrollo del Mercadona.

En su primer día como regidor, Gonzalo Louzao Dono presidió ya la Junta de Gobierno Local. La tarde la reservó a dos cuestiones más personales: llevar los huevos a Santa Clara para que el domingo Cereixo viva un día de fiesta por todo lo alto y, segundo, acudir hasta un hospital de A Coruña para presentarle a su padre –recién transplantado de corazón– al nuevo alcalde de A Estrada.