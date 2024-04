Cartera de alcalde

En su discurso de investidura como alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono no citó ni uno solo de los proyectos que ahora tendrá que capitanear. Y es lógico. Se limitó a reconocer que pasa a tener en su cartera muchas iniciativas que ya están iniciadas y que ahora tendrá que encargarse de vigilar y hacer rodar hasta que se conviertan en obras, dotaciones y servicios. Lógicamente, a ellos tendrá que ir sumando otros nuevos, proyectos que nazcan en la “era Louzao” quien, como cualquier hijo –él reconoció que lo es, políticamente hablando, de su antecesor en el cargo, José López Campos– respetará y recordará a su padre, pero intentará diferenciarse de él y aprender a labrar su propio destino.

En todo caso, en el arranque de su andadura como jefe del ejecutivo local, Louzao Dono tiene en agenda una importante lista de quehaceres con los que ha de ponerse al día nada más sentarse en el sillón desde el que se gobierna A Estrada. Son muchos, pero algunos de los más destacados serían los siguientes:

Ordenar el gobierno.

Lo primero que tendrá que hacer Louzao será ordenar la casa. El hecho de que él mismo deje de ser el edil de Urbanismo y Medio Ambiente deja responsabilidades muy grandes y laboriosas que resultarían incompatibles con el ejercicio diario del trabajo de la Alcaldía. Pero, a mayores, la marcha de Juan Constenla para sumarse al equipo de López Campos en la Xunta –todavía no confirmada oficialmente pero ya todo un hecho– obligará a redistribuir sus competencias (Cultura, Medio Ambiente y Parques) entre los integrantes del gobierno local. Y repartir el trabajo no será lo único, dado que las funciones de ambos se vinculaban dedicaciones por un montante nada desdeñable: 80.000 euros anuales. Será necesario, pues, repartir carteras y, con ello, reorganizar estas aportaciones económicas.

Autovía Santiago-A Estrada.

Concebida durante años como la “piedra angular” para el desarrollo futuro de A Estrada, en la medida en que agiliza la conexión con la capital gallega y sería de vital importancia para la actividad industrial del municipio, el gobierno de Louzao Dono la pilla en plena expansión hasta la vecina localidad de Pontevea. Sin embargo, no será a estas obras a las que el munícipe deba estar pendiente, sino a un trabajo que todavía no se ve: la tramitación administrativa para que este vial de alta capacidad no se quede en el vaticinado “embudo” de Pontevea y continúe hasta O Rollo, situándose a los pies del polígono de Toedo.

La previsión ofrecida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es que el tramo hasta Pontevea esté operativo a finales del verano de 2025, con la intención de licitar a finales de este mismo 2024 el tramo con el que la AG-59 llegará hasta A Estrada. De este modo, unas obras podrían enlazar con otras, sin necesidad de que medie compás de espera, cuestión, con esta obra, en la que los estradenses no guardan buena experiencia previa.

Ampliación de polígono.

Otro de los proyectos estrella es dotar al municipio de más suelo industrial. Está también encaminado con la ampliación pública comprometida para el principal parque empresarial estradense: Toedo. Son 162.000 metros cuadrados. El ejecutivo del ahora conselleiro de Cultura tenía encajado el proyecto en el año 2025. “En 2025 tendríamos prácticamente al 80% la primera fase de prolongación de la autovía y ya en ejecución la segunda y, el polígono de Toedo finalizado o por lo menos en obra”, estimó este mismo año José López, una cita que Louzao Dono puede trasladar a su agenda.

También en materia de suelo industrial, el otro polo de atención está en Lagartóns, donde se proyectó la Cidade do Moble. En los últimos meses se reconoció un encuentro con empresarios de la zona, con la intención de trabajar de su mano para el desarrollo de una primera fase del parque que, a la postre, permitiría regularizar este asentamiento y permitir obras de ampliación de las naves.

RPT.

Es una “patata caliente” que hereda como alcalde Gonzalo Louzao, después de la resolución del Supremo –conocida hace solo unos días– que obliga al Concello a pagar los atrasos (e intereses) a todos los trabajadores desde 2016. Todavía no trascendió la suma, pero el montante será abultado.

Edificio judicial.

Poco tendrá que hacer el gobierno en este punto, más allá de supervisar que la obra continúe ejecutándose como debe, con la previsión de que el inmueble llamado a unir bajo el mismo techo las dos salas del partido judicial estradense esté rematado para finales de este año.

Pistas y módulo atletismo.

El complejo deportivo ubicado junto a las piscinas climatizadas y el estadio municipal de A Estrada está también encaminado. Las nuevas pistas de atletismo están prácticamente listas y se lanzó ya la licitación del módulo cubierto de atletismo, por dos millones de euros y con un plazo de ejecución de 14 meses.

El parque de Melania.

Fue uno de los últimos proyectos lanzados por López Campos, que preparó un convenio con los 35 propietarios de la bautizada como Carballeira de Melania para alcanzar un convenio de cesión de esta céntrica bolsa de terreno –entre las rúas Gradín y San Antón– para la creación de un nuevo parque público y una zona de estacionamiento.

Compra del INEM y creación de un nuevo edificio.

Corresponderá al ejecutivo de Louzao Dono rematar la operación de compra –ya totalmente encauzada– del edificio del antiguo INEM, demolerlo conforme al proyecto ya presupuestado y comenzar a proyectar un plan de usos y la fisionomía del nuevo edificio de titularidad municipal que se pensó para este solar, al que López tenía previsto dar un carácter social y cultural.

Reforma de A Farola.

Son varios los proyectos de humanización que tiene en cartera el nuevo alcalde, pero el más encaminado y el más emblemático es la reforma y peatonalización de la Praza de Galicia –popularmente A Farola–, con el que se pondrán la guinda al proceso de peatonalización de la arteria central de la capital estradense. Los pliegos para el diseño estaban siendo reformados.

Centro de día.

Para este servicio municipal acaba de anunciarse un incremento de la capacidad, pasando de 23 a 40 plazas. El Concello trabaja ya en los requisitos que se exigen para hacer efectiva esta ampliación, todos ellos de tipo formal, ya que el centro dispone de espacio y herramientas para duplicar sus plazas.

Reforma de las piscinas.

Con este proyecto no queda ya casi margen de maniobra. El nuevo alcalde lo recoge con los plazos muy encima para iniciar una temporada de baño que, tradicionalmente, se abre el 15 de junio. Para este fin se gestionaron con la Diputación de Pontevedra recientemente alrededor de 300.000 euros (procedentes de dos planes) para ejecutar una reforma integral de toda esta antigua instalación. Sin embargo, aun cuando comenzó a hablarse de este proyecto al finalizar el verano de 2023, la principal incógnita es cómo se va a hacer frente a la reforma con tiempo para que los estradenses no se queden sin piscina este verano.