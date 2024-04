“Me siento escultor y quiero transmitir mis pensamientos y andanzas, y las de los demás”

“Camiñantes pola Vía da Prata a Santiago de Compostela” es el título de la muestra de Acisclo Manzano Freire que promovida por el Concello de Lalín en el marco del programa cultural “Lalín con Arte” se inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, en el Museo Municipal “Ramón Aller” de la capital dezana y se podrá ver hasta el 30 de junio. Se trata de una exposición formada por una serie de obras en barro cocido que representan caras de personas que realizan la ruta jacobea.

–¿Cómo definiría la muestra con la que va a estar en Lalín?

–Es una exposición eminentemente temática sobre los peregrinos que caminan hacia la ciudad de Santiago. Empecé aquí, en Cea, y ahora va en dirección a Lalín y a partir de ahí mi idea es que se dirija a otro punto de la ruta jacobea. Es un paso importante del Camino para pasar, después, por la Cidade da Cultura donde hay una capilla de los peregrinos a Compostela.

–¿Los peregrinos son ahora su fuente de inspiración?

–Tengo que decir que esta exposición se la dedico a ellos porque yo soy un caminante más que desde hace muchos años voy a Santiago, aunque nunca lo hice a pie. De una forma o de otra fui a Santiago y estoy literalmente en el Camino porque como digo muchas veces yo vivo en el Camino a Santiago. Lo cierto que es siempre veo peregrinos cuando voy por aquí o por allá, en Santiago, y entonces hay una impronta en toda esta temática. Soy muy de Santiago y, también, muy de la ruta jacobea.

–¿Alguna pieza que le gustaría destacar en esta exposición?

–Es complicado elegir sólo una. Te puedo decir que cuenta con una pieza de gran tamaño pero también relieves y dibujos. Es la primera vez que hago dibujos con cerámica y terracota. Son unas obras sencillas pero para mí está muy bien. Si soy sincero, quedé contento con el resultado final. También tengo que decir que además de Santiago tengo pasado por el Corpiño, que es otro punto de peregrinación al que voy mucho. De hecho, hay una pieza dedicada al Corpiño y todo lo que significa.

–¿Se podría decir que se trata de una muestra distinta con respecto a otras realizadas por usted?

–Aunque siempre parecen la misma exposición son todas distintas porque en todas cuentas una historia nueva que vienes contando desde hace muchos años. Date cuenta que yo ahora voy para 84 años y empecé con 12 años. Así que, es un gran caminar en el mundo de la escultura. Yo me siento escultor y quiero transmitir todos mis pensamientos y mis andanzas y las de los demás, claro.

–Madera, bronce, hierro, granito, poliespan... ¿Con qué material se encuentra más a gusto?

–Empecé en madera y, después entré en el barro. También hay otros materiales que ya son la fundición de bronce o de hierro, pero antes la pieza hay que modelarla o tallarla en madera. Ahora estoy reservándome para hacer una exposición de madera para volver a los orígenes del material con el que empecé a los 12 años. Eso espero hacerlo cuando cumpla los 90 años. Cada año hago una exposición temática. Por ejemplo, cuando vaya a Lugo la haré sobre la Virxe dos Ollos Grandes, en A Coruña sobre la Torre de Hércules, en Vigo sobre los pescadores y así todo. En cada lugar me centraré sobre un tema representativo de esa zona en concreto.

–Usted tuvo el privilegio de trabajar con Asorey, aunque fuera durante poco tiempo. ¿Cómo fue aquella experiencia artística?

–Sobre este asunto me gustaría dejar clara una cuestión. Cuando tenía 18 años me habían dado una beca para trabajar con Asorey, pero cuando me presenté en su taller no tuvimos feeling. Él me cayó mal y yo a él también le caí mal. Hablo a nivel personal y no en el ámbito artístico. Entonces, él ante esa situación me derivó a su ayudante y este me derivó a su otro ayudante. Total que al final me encontré completamente solo en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela y con un panorama por delante muy complicado de arreglar.

–¿Cómo solucionó una situación tan comprometida?

–Los que me dieron la beca me trasladaron a trabajar con Liste, en donde ahí aprendí a tallar muy bien la madera porque fue un gran maestro para mí. Repito que con Asorey no hubo trato y hoy en día todavía no sé por qué. Por supuesto, yo lo admiré como buen escultor pero como te digo a nivel personal no nos entendimos. Algo raro pasó porque por un lado estoy contento y por otro no. Hoy sería un discípulo de Asorey y no lo soy. Yo soy discípulo del Maestro Mateo y de Fidias. Para mí son los más grandes y de los contemporáneos, Oteiza. Me llamo Acisclo y ya sabes que en Grecia y en Roma a los escultores les llamaban acisclos por la herramienta que utilizaban los canteros y los escultores. Me pusieron el nombre sin tener nada que ver con todo eso pero me acabo de enterar de que me llamo de esa forma.

