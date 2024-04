A Estrada pierde una parte de su historia

A Estrada despidió ayer José García Valcácel, más conocido en la villa como “Pepe Diego”. El responsable de la histórica Ferreteriía Diego falleció a los 88 años de edad, solo seis después de abandonar el negocio familiar al que dedicó toda su vida. Su muerte sin embargo conlleva una extraña coincidencia, ya que precisamente en estos días el nuevo propietario de la Ferretería Diego, Guillermo Novas, anunciaba el cierre del negocio al público, cuyo amplio bajo pasará a tener a partir de ahora una actividad diferente.

La Ferretería Diego es uno de los negocios con más historia de A Estrada, una historia ligada a una familia conocida como “los de Diego”. El primero de esta saga fue quien puso ese nombre, Diego Esmorís Carabel, un carretero de Órdenes que solía acudir al Ribeiro y a la feria de Codeseda. Diego se enamoró en esos viajes de una estradense con la que se casó. La pareja fundó entonces la Casa Diego, un hospedaje en el centro de un pueblo en crecimiento en el que ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros y cuadras para los caballos.

Años 70; varias personas miran el pasacalles desde la puerta de la ferretería, con puertas verdes. | // R.T. COLECCIÓN / Lois Docampo

Este hospedaje cerró en 1947, abriendo en su lugar la Ferretería Diego. José García Durán fue su primer responsable, contando con la ayuda de sus hijos José “Pepe” y Manuel García Valcárcel. Manuel fue el fundador de Hierros Diego, una importante empresa que se encuentra en el polígono de Toedo, mientras que Pepe siguió al frente de la ferretería hasta su jubilación. En ese momento la Ferretería Diego ya había cambiado su emplazamiento. Durante muchos años la ferretería estaba en la calle Calvo Sotelo, donde hoy se encuentra precisamente el bautizado como Edificio Diego, en cuyo bajo está la farmacia Madriñán. La ferretería cambió de ubicación con la apertura de la calle Castelao hacia los jardines, pasando a su local actual.

Años 50; cuando no existía la Calle Castelao, con la ferretería en la primera casa a la izquierda. | // R.T. COLECCIÓN / Lois Docampo

Pepe estuvo al frente del negocio familiar durante décadas, hasta que en 2018 decidió retirarse, traspasando el negocio y el bajo al constructor Guillermo Novas. “Me conocía y vino a buscarme. Confiaba en mí para quedarme con el negocio”, recuerda el nuevo propietario. Seis años después de aquel traspaso, un cartel llama la atención a las puertas de la ferretería: “Liquidación por cese de actividad”. Novas ha decidido cerrar la histórica ferretería para centrarse en su negocio a nivel nacional Construcciones Novas.

Sin embargo no se desprenderá del bajo ni de la ferretería. “A Pepe no le gustaría que lo vendiese ni que el local estuviese cerrado. Y no lo haré”, afirmó. La Ferretería Diego se reconvertirá en la sede de su empresa, conservando los “tesoros” que se guardan en su histórico y amplio almacén para reaprovecharlos en empresa.

