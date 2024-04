Avelina Valladares e as páxinas por escribir

Nunca se deixou retratar. Ninguén coñece como foi realmente a estradense Avelina Valladares Núñez. Nunca se considerou merecente de atención e, quizais por iso, a historia ten con ela unha grande débeda. Aquí faltan páxinas. Está máis que claro. O título do programa da Deputación de Pontevedra encaixa á perfección coa figura da poetisa de Vilancosta (Berres), que pasou á historia como a irmá de Marcial Valladares e non tanto polos méritos que lle son propios e que ela desprezaba, ata o punto de alcumar os seus escritos como “farrapos”. Pero iso non significa que esas páxinas que quedaron por escribir non podan aínda encherse cun esbozo de quen foi realmente Avelina, considerada xa como una pioneira, tanto no uso da lingua galega en poesía como por ser unha das primeiras mulleres -senón a primeira- en publicar artigos de opinión en prensa escrita.

Da man da Deputación, A Estrada acolleu na tarde de onte un faladoiro e a gravación dun podcast centrado na figura de Avelina Valladares. Outra estradense axudou a escribir estas páxinas na honra da memoria da cantora do Ulla: a xornalista estradense Laura Filloy Martínez, que ten investigado nos últimos anos a figura da poetisa e que ofreceu unha ampla imaxe para imaxinar como puido ser esta muller que veu ao mundo na parroquia estradense de Berres hai 200 anos, un bicentenario que se celebrará o 23 de outubro de 2025.

Espazo propio

A deputada de Igualdade, Sandra Bastos, e a edil Amalia Goldar encargáronse de abrir un acto que axuda a tecer para Avelina o seu espazo propio no universo das letras galegas, saíndo por fin da sombra do seu irmán Marcial. Cómpre indicar que o programa Aquí faltan páxinas busca, precisamente, enxalzar a figura de grandes mulleres vencelladas á provincia e relevantes na historia. O faladoiro sobre Avelina púidose seguir en directo a través da web da Deputación e está dispoñible desde este xoves tanto na web institucional como en Ivoox e Spotify.

O relato fiado por Laura Filloy arrancou contextualizando a Valladares nun século XIX marcado pola inestabilidade política e a recuperación do galego na escrita, un clima convulso que lle era alleo a Avelina, nacida na comodidade dunha familia fidalga.”O primeiro amor da súa vida foi Vilancosta, ese microcosmos no que vivía”, dixo Filloy. Sinalou que a escritora foi sempre “unha muller rural” que gozaba desa condición, aínda que protexida por uns privilexios que non tiñan os seus veciños. Porén, ela sabía ler e escribir nun momento –ano 1860– no que o 94% das mulleres eran iletradas, fronte ao 63% dos homes. “Tiña acceso a unha fermosa biblioteca e era extraordinariamente culta”, sinalou a xornalista, que remarcou que a autora cultivou tamén os campos da música e o debuxo. Sen embargo, as condicións do momento pecháronlle as portas da universidade, á que si tiveron acceso os seus irmáns Marcial e Serxio Valladares. Ela tivo que ser autodidacta.

Se Vilancosta foi o seu primeiro amor, a súa familia sería o segundo. Nunca tivo fillos, “pero como se os tivera: foi a tía e a madriña”, dixo Filloy. De feito, o seu afillado Laurentino sería quen colmase as súas ansias de maternidade –se é que as houbo. Nunca casou, pero si soubo o que é estar namorada. Estímase que tivo un amor de xuventude e un corazón roto. Rexeitou un pretendente tras outro, mesmo cos 40 anos do século XIX. Desamor, escolla premeditada? “Eu quero pensar que foi unha escolla premeditada. Penso que non casou porque non tiña necesidade de casar. Ela non quería marchar de Vilancosta, non quería deixar á súa familia. Quería escribir”. Así que casou coas letras, aínda que considerou a súa creación literaria como –dixo textualmente– “farrapos que nada valen e só serven para descansar na nosa biblioteca de familia”. Avelina non mentiu, pero non dixo a verdade.

Como escritora, Avelina transitou entre o Romanticismo e o Rexurdimento, dous contextos “potentísimos”. Como muller acomodada que foi, toma a decisión de escribir en galego. No seu tempo chegou a ser comparada con Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal. Deixou, entre outras pegadas, dúas composicións para guitarra, estudadas pola tamén estradense Isabel Rey.

Avelina era modesta, pero tamén era muller. Ela podería padecer o síndrome da impostora, pero tamén o lastre da condición feminina no século XIX. Dous séculos despois do seu nacemento, chegou o momento de que A Estrada en particular, e Galicia xeral, completen as páxinas que faltan na súa historia.