Abel Tomé Piñeiro gaña o Premio de Novela Manuel García Barros da Estrada

Abel Tomé Piñeiro. É o escritor que incorpora este ano o seu nome á xa longa lista de gañadores do Premio de Novela Manuel García Barros, convocado polo Concello da Estrada e que neste 2024 cumpre 39 anos. Natural da Serra de Outes, inscríbese nesta nómina coa obra A noite do oso, unha peza literaria coa que completa unha triloxía iniciada en 2018 con A noite do corvo e continuada en 2019 con A noite do lobo.

O xurado encargado de fallar o prestixioso galardón reuniuse onte, ás 11.00 horas, no consistorio estradense, nunha convocatoria na que chegaron a un fallo por maioría, non por unanimidade. No rolda de prensa posterior explicaron que o motivo foi a riqueza dos textos presentados nesta edición do premio que leva o nome do célebre Ken Keirades. En concreto, desta volta foron un total de 39 as novelas candidatas, sendo un dos anos de maior concorrencia. A equipa encargada de valoralas estivo integrada por Noelia Gómez Calvo, Rosalía Morlán Vieites, Marcos Sánchez Calveiro, Armando Requeixo Cuba e Carlos Loureiro Rodríguez, que exerceu como secretario.

Unha vez lidos os orixinais presentados, e de levar a cabo distintas seleccións e contraste de opinións previas á xuntanza de onte, o xurado escolleu a obra presentada baixo o lema “De loito e dourado”, que unha vez aberta a plica correspondeu coa obra “A noite do oso” , da autoría de Abel Tomé. O xurado destacou desta novela “a súa capacidade para fusionar realidade e lenda nunha narración que avanza no territorio avolto dos segredos familiares ao longo da historia de todo un século”. “Escrita con innegable oficio, esta novela ganduxa as fías do relato persoal e o comunal, establecendo un diálogo feraz coa figura de Sylvia Plath, que presta a esta narración simbolismo e poder evocativo”, sinalaron.

Dende a Editorial Galaxia, Marcos Sánchez fixo fincapé no “potente” protagonismo feminino da obra gañadora, con “elementos míticos e lendarios”, que abrangue un espectro temporal moi amplo. Pola súa banda, o crítico literario Armando Requeixo sinalou que Abel Tomé é un “narrador galego de ampla traxectoria”. Apuntou que naceu no ano 1984 e estudou Xornalismo e recoñeceu que a obra que presentou ao certame arrincou o “entusiasmo” dos integrantes do xurado. Confesou tamén que estivo na terna con media ducia de textos que se presentaron como “dignos competidores”. Sinalou que a gañadora completa a triloxía anteriormente citada, cimentada nun universo creativo que se move entre a realidade e a lenda. onde os segredos familiares teñen protagonismo e no que o tempo narrativo vai dende os anos da guerra ata o momento actual. “Consegue crear unha atmosfera cunha especie de vitral de toda unha época e crea un diálogo con outras voces da literatura galega e universal”, sinalou Requeixo. Foi entón cando citou a importancia da conexión con Sylvia Plath, aludindo aos paralelismos coa súa vida e colocando como título dos capítulos versos desta poeta. “É unha obra xenuinamente galega pero con vocación de diálogo universal coa mellor das literaturas”, apuntou.