Constenla, Louzao y Goldar se postulan como alcaldes y se ponen a disposición del partido

Nada más llegar a la alcaldía la edil Amalia Goldar nos recibe realizando las funciones de improvisada secretaria. Tras ella, dentro del despacho del alcalde en funciones, Juan Constenla, un grupo de personas discuten sobre trámites administrativos. La escena se completa con una cola de vecinos esperando su turno para ser atendidos. “Yo vengo a ver a Gonzalo Louzao”, dice uno de ellos acercándose a Goldar. “¿Ese va a ser el nuevo alcalde, no?”, sentencia elevando el tono de voz. Poco a poco las aguas van volviendo a su cauce. Del despacho de Constenla van saliendo a cuentagotas dos policías locales, tres secretarias y un informático, una especie de camarote de los Hermanos Marx que da muestra de la extraña sensación que en la mañana de ayer reinaba en este lugar. Por primera vez en 13 años, José López Campos ya no ocupa el despacho del fondo. Solo unas horas antes el alcalde presentaba su renuncia abriendo un proceso tan poco habitual que necesitó de la colaboración de todos.

“Queremos reducir el proceso lo máximo posible y es algo en lo que tengo que agradecer el apoyo de todos. Necesitamos una transición rápida que nos permita volver a la normalidad”, nos explica Juan Constenla, el nuevo alcalde en funciones de A Estrada, sentado en la mesa que hasta ahora ocupaba José López. Este proceso arranca hoy a las 20.00 horas con un pleno extraordinario en el que se comunicará la renuncia del nuevo conselleiro y se abrirá la entrada en el gobierno de la siguiente en la lista del PP, Jessica Rodríguez. Según nos adelanta Constenla, una vez la junta electoral central acepte esta modificación se convocará el pleno para elegir nuevo alcalde.

Esa elección es la que en estos momentos tiene en vilo A Estrada. El alcalde en funciones nos explica que todavía no está cerrada y que en estos momentos el grupo municipal está en conversaciones para elegir un alcalde “de consenso”. Constenla asume con cautela que es uno de los tres principales candidatos a ese puesto. “Cualquier concelleiro tiene posibilidades. Casi todos tenemos 13 años de experiencia, algo que justifica cualquier candidatura”, explica.

La otra de las que se postulan para el cargo de alcalde es Goldar, quien, recién liberada de sus funciones de secretaria accidental nos atiende en su despacho admitiendo que es un “honor” ser incluida en esa terna. “Hoy cuando vine a trabajar la gente me paraba por la calle y me animaba. Es algo bonito aunque nunca tuve esas aspiraciones. Me gusta lo que hago y esa es una gran responsabilidad. Un alcalde trabaja 24 horas al día y tiene que dar el 120%. Es algo que hay que asumir”, nos explica. “Por mi parte estoy a disposición de lo que diga el partido. Que esté tu nombre sobre la mesa es agradable. Si nadie te propusiese significa que nadie te ve. Es algo que tenemos que hablar con calma y sentido común. Lo más importante es A Estrada y dar continuidad al proyecto que tenemos en marcha”.

Nuestro camino finaliza en el despacho de un Gonzalo Louzao, el más joven entre las opciones. “Yo soy el más novato pero creo, con las responsabilidades que adquirí, que ya soy como uno más. A quien le toque también tendrá una gran responsabilidad, con el pasado y con el futuro. Personalmente me veo donde me pongan. Será lo que el partido quiera. Lo importante es mantener la cohesión ahora que nos falta el liderazgo de José, una persona que considero mi padre político y un referente”.

Un nuevo escenario político para la oposición

Desde los partidos de la oposición valoraron la marcha de José López a la Xunta, así como el proceso para elegir un nuevo alcalde iniciado ayer. Desde el PSOE, Luis López se alegró de que un estradense sea conselleiro, aunque se sorprendió por el área elegida para él, ya que “nunca fue de su competencia a nivel local ni mostró un especial interés en ella”. “A pesar de eso creo que es importante que A Estrada tenga peso en las instituciones y partidos. Tener voz siempre es positivo. Esta vez sin embargo creo que vimos una boda, la de López, y un funeral, el de Valentín García”. El portavoz socialista considera que ahora se abre un “nuevo escenario político” tras la marcha de López. “El nuevo alcalde debe elegirse lo más pronto posible para no tener una alcaldía en funciones. El PP es quien va a decidir. Solo espero que lo haga en función de los méritos y por el bien de los vecinos por encima de peleas o intereses de algún concelleiro”. Desde el BNG por su parte fueron especialmente duros con López Campos tras su nombramiento, a quien acusaron de “anteponer los intereses personales a los de los vecinos de A Estrada”. Su portavoz, Xoán Reices, manifestó además que “resulta irónico que nombren Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, a quién mantuvo entre silvas la Torre de Guimarei, no hizo nada por nuestro idioma a lo largo de sus mandatos y a quién tiene cerrada a OMIX, toda una declaración de intención de lo que va a ser el trabajo del ya ex-alcalde al frente de la consellería”. Mar Blanco, líder de Móvete, felicitó a López Campos por su nuevo cargo, aunque también mostró sus sorpresa por la consellería asignada, teniendo en cuenta que “son tres áreas que siempre tuvo en un segundo plano a nivel municipal. Espero que ahora le dedique más atención y trabajo”, afirmó al tiempo que apuntaba al nuevo escenario que se crea a nivel local con su marcha. “La gente está preocupada por quién va a ser el alcalde y yo espero que sea una elección objetiva por encima de afinidades. A Estrada se merece un alcalde digno”.

López Campos toma posesión como conselleiro

José López toma posesión como conselleiro. / Xoán Álvarez

López Campos presentó ayer su renuncia como alcalde y diputado para poco después estar en Santiago jurando su cargo. Ya en declaraciones a los medios tras finalizar el acto de toma de posesión, el nuevo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, dio las gracias por la “responsabilidad enorme” que le ha sido encomendada y reconoció que las últimas semanas, en las que las quinielas apuntaban a que ostentaría una responsabilidad en el nuevo Ejecutivo, no fueron fáciles. Señaló además que la creación de esta nueva consellería supone “un reto enorme”.