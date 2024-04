“Hay que entender la cultura como una inversión, no un gasto”

Markeliñe es una compañía de teatro de origen vasco que se caracteriza por interpretar obras en las que predomina la gesticulación y apenas hay diálogos. Si bien su elenco actúa ante públicos de todas las edades, una de sus ramas más conocidas es la del teatro infantil. Precisamente con una de estas producciones la formación se subió a las tablas del Teatro Principal este sábado, a las 12.30 horas. La función era Mamut, una historia de tres homínidos refugiándose de los lobos y aprendiendo poco a poco sobre esas sensaciones y sentimientos que los convierten en humanos, especialmente la capacidad para relacionarse. En una conversación con FARO, uno de sus integrantes, Fernando Barado, que protagoniza el relato junto con Maite Bayón y Nerea Martínez, nos habla sobre los entresijos de esta profesión y en específico, de actuar ante niños.

–¿Era la primera vez que actuaban en A Estrada?

–No, ya estuvimos hace dos años con otra producción, Crussoe, que cuenta la historia de Robinson Crussoe con el estilo de nuestra compañía, teatro gestual con muy poquito texto y con música en directo.

–¿Y qué tal se porta el público estradense?

–Pues la verdad es que muy bien. La diferencia que siempre notamos cuando venimos es que el público es muy respetuoso, tanto aquí como en el resto de Galicia. Una cosa que nos llama la atención es que aquí los niños están acostumbrados a ver teatro, algo que no pasa en todos sitios y se nota porque durante la representación están más inquietos. Aquí no tenemos ese problema y creemos que en parte es porque hay preocupación por parte de las instituciones por que los niños vean teatro desde pequeños.

–Relacionado con esto, ¿diría que el uso de las nuevas tecnologías a edades cada vez más tempranas está afectado al teatro?

–Desde luego, aunque me gustaría matizar que los más pequeños aprenden de lo que ven de los adultos, sea sus padres o profesores. Nos pasa mucho que durante la obra siempre hay alguno que saca el móvil. Nosotros desde el escenario lo vemos, los niños también y toman ejemplo. Además, con las nuevas tecnologías y la pandemia hemos notado un bajón del público que acudía antes y el que acude ahora. Aunque depende del sitio en el que estés. Hay que entender la cultura como una inversión, no un gasto, que es algo que hay gente que todavía no comprende.

–Vosotros tenéis experiencia también con público adulto. ¿Cuál es la diferencia entre actuar para escolares y hacerlo ante mayores?

–Efectivamente, tenemos proyectos para todos los públicos y actualmente son nueve con los que estamos en gira. Pero la verdad es que no diferenciamos mucho entre el público adulto y el infantil. Nosotros lo que solemos hacer es un teatro familiar para que todo el mundo disfrute. Sí es cierto que las obras específicas para adultos tienen una carga emocional que los niños igual no entienden. Pero nosotros somos de la opinión de que no podemos tratar a los más pequeños como si fuesen tontos. Todo lo contrario, ellos tienen mucha imaginación y creatividad y son perfectamente capaces de entender la historia pese a que, como decía, trabajamos con una gran carga gestual y visual, pero con poco diálogo.

–En el caso de Mamut, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitirse?

–Mamut trata, como la mayoría de nuestros proyectos, de temas universales como el amor, la envidia y la necesidad de colaborar y entenderse para sobrevivir. En esta obra tres homínidos huyen de los lobos y se cobijan junto a un esqueleto de un mamut. A raíz de ahí se juega a crear un montón de cosas con esos huesos, se crean historias, se cuenta el descubrimiento de las caricias, del amor, el miedo. Son muchos temas que se van tratando a través de esos huesos y queremos destacar el inicio de esa ficción, que al final es metateatro.