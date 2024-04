Silleda inicia el cambio de las luminarias de los cascos y prevé reducir los cuadros eléctricos

Tras el cambio de luminarias en el rural el programa Silleda é luz, que acomete la empresa Ferrovial, comienza con la renovación de las farolas de los dos cascos urbanos.

En el de Silleda, los operarios ya estuvieron trabajando en las calles que todavía tenían lámparas de vapor de socio, por lo que retiraron la luminaria completa de cada farola para cambiarla por otra de tecnología led. “Esto permitirá que nuestro municipio disponga de un alumbrado 100% con tecnología led, que es uno de los objetivos medioambientales que nos propusimos para este mandato”, recuerda la regidora, Paula Fernández Pena. En la Praza da Igrexa este cambio de luminarias permitió comprobar el nivel de intensidad lumínica conseguida, para así continuar con la renovación en las calles Outeiro; Pintor Colmeiro; Emilio Alonso Paz; Cartaxena; Santa Eulalia y Campo de Arriba, además de en la rotonda de la PO-211, la vía que conduce a la estación de tren.

Labores de refuerzo

A principios de mayo los trabajos se extenderán a las rúas Estación; Camiño do Castro; Condes de Deza y la Praza de Juan Salgueiro, en las que también se cambiarán los báculos, tal y como se recoge en las mejoras del contrato. En la capital municipal quedaría pendiente de cambio toda la zona del colegio, el pabellón César G. Fares, el campo de fútbol Joselu Mato y la Escola de Música, porque en toda esa zona van a colocarse farolas nuevas durante las obras de remodelación, que está en proceso de contratación a través del programa PON 2030. Una vez rematados estos trabajos, habrá labores de refuerzo en calles como Pintor Colmeiro, en la que faltan farolas, o en Alonso Paz, en la que habrá que aumentar luminarias en el entronque con Progreso.

En A Bandeira, desde mañana

En el casco de A Bandeira los trabajos comienzan mañana lunes y se extenderán toda la semana, para mudar las luminarias de las rúas Xeral, da Esmorga, da Empanada y Maceira Boa. No se tocará la zona de las plazas Juan Salgueiro y da Feira, así como su entorno por las obras de mejora que están ya en marcha, y que implican que se colocarán farolas totalmente nuevas.

En el rural, en las próximas semanas quedarán listos los cambios de farolas en las áreas recreativas, parques e iglesias del rural, espacios en los que a partir de ahora las luces permanecerán encendidas todos los días del año. En cuanto al resto de puntos de luz, no se cambiaron en torno a 50 en todo el municipio o bien porque no figuraban en el inventario previo o bien porque no eran accesibles. Ahora se someterán a análisis entre el gobierno y la empresa adjudicataria, de forma previa a su cambio.

Reuniones para supervisar el contrato

Tras el cambio de luminarias, habrá que mudar los cuadros eléctricos, para pasar de los 278 actuales a 19. Además de reducir el número de averías, permitirán un seguimiento más sencillo. El ejecutivo socialista, Ferrovial y la Oficina de Control e Seguimento (OCSI) mantienen reuniones periódicas de supervisión del contrato de servicios energéticos y de mantenimiento integral del alumbrado exterior de Silleda. Este servicio tiene una vigencia de 14 años, por 8,39 millones de euros, a razón de 599.518 euros anuales. En el marco de esas reuniones, Ferrovial presentó a la alcaldesa a los dos nuevos operarios que garantizarán el mantenimiento programado, tanto preventivo como correctivo, de la iluminación.