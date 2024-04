Un sábado que segue o compás

Fai moito, moito tempo, que a música tradicional galega se quitou de enriba todos os complexos: por ser de aldea non ten menos valor que calquer outra música de raíz, e grazas a pervivir na cultura dos máis vellos puido, e poderá transmitirse, ás novas xeracións.

Varias parella de mozas bailan no pavillón da Bandeira. / Bernabé/Javier Lalín

Por iso, para reivindicar a música e a cultura tradicional como nexo de unión entre as persoas de distintas idades, o grupo de baile tradicional Xirandola organizou onte a primeira edición de Xonga. Tamén se estreou no panorama lúdico da comarca dezá o I Serán de Gresande, na parroquia lalinense do mesmo nome.

Xonga tivo como escenario o pavillón da Bandeira, en Silleda, e as súas actividades estiveron abertas durante todo o día ás persoas e asociacións que desexasen tomar parte, posto que os colectivos musicais son os que mellor axudan a conservar e transmitir toda esa herdanza cultural. Trala sesión vermú comezou o xantar, para o que si houbo que reservar entrada de maneira previa e para o que había que pagar, agás os menores de 11 anos. Foi a partir das 16.00 horas cando comezaron as actividades de música e baile, que se prolongaron ata ben entrada a noite.

Da man de Sororas.gal, os máis novos (e os que xa peinan canas, tamén hai que dicilo) puideron descubrir ou mellorae as súas habilidades en xogos tradicionais como os zancos ou o tres en raia. Houbo tamén unha zona de baile e foliada. Para os que ademais de novos amigos, moito baile e cante, tamén quixeron levar de lembranza algún detalle deste Xonga, estaban á venda camisolas, botellas e vasos reutilizables.

Tamén a media tarde arrincou o Serán de Gresande, no campo da festa e adicado a José de Materio. Organizada pola Asociación de Mulleres de Gresande, a cita musical contou coa participación das Pandereteiras Ponte de Prat, a banda de gaitas Os Dezas de Moneixas, as Pandereteiras de Bendoiro e o grupo de gaitas Repenicando. Durante a xornada sorteouse entre os presentes unha pandeireta do artesán Sanín.