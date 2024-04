Ignacio Maril afea a Pena que “vuelva a dejar tirados a los vecinos” para irse al Congreso

El grupo municipal del PP asegura que tras ingresar en el Congreso de Diputados como sustituta de David Regades, Paula Fernández Pena “vuelve a dejar tirados a los vecinos de Silleda”. El portavoz de los populares, Ignacio Maril, considera que la regidora compatibilizará este nuevo cargo con su Alcaldía porque “intenta salvar la cara, con la falsa justificación de que quiere rematar el mandato y atender a los vecinos”.

Añade que Fernández Pena no estará en Silleda buena parte de la semana, dado el diario de sesiones del Congreso de Diputados contempla tres plenos semanales, de martes a jueves, “lo que implica que la alcaldesa no va a atender el Concello en prácticamente toda la semana laboral, ya que en muchas ocasiones y por la ajustadísima mayoría que tiene el Gobierno, tendrá que viajar el propio lunes y, dependiendo de las conexiones, no podrá regresar hasta el viernes”. Esta situación se traducirá, según el PP, en una sobrecarga de trabajo para la tenienta de alcaldesa, Mónica González Conde. Maril recuerda que en su momento la propia alcaldesa admitió las dificultades para sacar el presupuesto de este año “estando a tiempo completo, por lo que no tendremos ese documento con su dedicación parcial”.