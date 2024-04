Las huchas para la recaudación del San Paio ya dan sus frutos y Manolo Gañete afirma: “Es un éxito”

La nueva comisión de fiestas para el San Paio 2024 de A Estrada, capitaneada por Manolo Gañete, ya empieza a recoger los donativos depositados por los vecinos en las huchas instaladas en diferentes establecimientos hosteleros y comercios de la localidad. Tras comprobar el contenido de alguno de estos recipientes, Gañete asegura estar muy contento con los resultados: “Es todo un éxito, no esperábamos tanta participación por parte de la ciudadanía, estamos sorprendidos y complacidos con la involucración de todo el mundo con estas fiestas”. Con todo, el presidente de la comisión asegura que no se obtuvo la misma caja en todos las huchas y que quedan muchas por examinar: “Es crucial que el personal de los establecimientos muestre la hucha a los clientes, no todas recaudan lo mismo y ahí son los camareros y dependientes los que marcan la diferencia”, señala.

Por otra parte, si bien la comitiva organizadora ya echa un ojo a las cuentas para comprobar el funcionamiento del proceso de recaudación de fondos, no sacarán las huchas hasta la recta final antes de los festejos y es entonces cuando esperan que la suma se incremente: “la gente se animará más en el último mes antes del San Paio, será ahí cuando veamos los verdaderos resultados”.

En ontra línea, Gañete adelanta que ya cuentan con el 90% de patrocinadores cerrados, después de unas 480 visitas a comercios y empresas del municipio, y de nuevo agradece la colaboración con los festejos, para los cuales también admite que ya tienen el 90% del cartel cerrado y que solo queda una actuación musical por confirmar.