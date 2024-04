A celulosa de Altri será a primeira a nivel mundial en integrar os dous procesos de lyocell

O director de Operacións de Altri en España, Pedro Baptista, impartiu unha sesión docente no Máster de Enxeñería Química e Bioprocesos da Universidade de Santiago de Compostela. Explicou que a planta de Greenfiber en Palas de Rei será a primeira, a escala mundial, que itnegre os dous procesos necesarios para obter lyocell: as fibras solubles para aplicacions textís –que se venderán só a industrias do sector textil– e o lyocell, unha fibra textil que s eproducirá usando directamente o primeiro producto como materia prima. Os dous productos sob de base celulósica e, por tanto, biodegrabdables. En canto ao lyocell, pode obterse da madeira ou tamén de lyocell reciclado, pero non doutras fibras textís como poliéster.

Neste sentido, Pedro Baptista lembrou a sostibilidade do lyocell, posto que por cada tonelada xenera 0,1 toneladas de dióxido de carbono, mentres que cada tonelada de algodón se xenera 6 de dióxido de carbono, e unha de poliéster, 12. Engadiu que a planta será autosuficiente a nivel enerxético, dado que toda a enerxía s evai obter do vapor de alta presión xerado nunha caldeoira que vai queimr parte da biomasa forestl que non sea axeitada para producir fibra. A enerxía sobrante vaise enviar á rede.

