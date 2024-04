“Es complicado que la gente vea que en su tránsito final aporta a la sociedad”

El edificio polivalente de la calle Manuel Rivero de Lalín fue escenario, ayer, de una nueva sesión del ciclo de conferencias sobre la salud Coida(te). Escoita(te). En esta ocasión, la doctora coruñesa Ana Díaz Cortés impartió una charla bajo el título de Envejecimiento saludable y cuidado de larga duración, que contó con una gran afluencia de público.

–¿En qué consiste el Grupo Hospitalario de Apoyo al Cuidador que impulsó en el CHUS santiagués?

–Lo dedicamos desde hace unos años a dar la formación y el seguimiento a familias que cuidan a un paciente con demencia. En concreto, las dotamos de herramientas y recursos para que puedan implementar correctamente el cuidado con el menor desgaste posible. Está en el CHUS, que fue donde hice mi tesis en el servicio de Neurología del hospital.

–¿Por qué eligió el envejecimiento saludable para su charla?

–La conferencia coincide con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que denominó del 2021 al 2030 la década del envejecimiento saludable. Y como estamos en una población tan longeva como la gallega pues digamos que como sociedad nos tenemos que preparar para dar respuesta a estos años que se viven de más comparados con generaciones precedentes donde la esperanza de vida era más corta. Es decir, que no se trata de vivir más años, sino añadirle calidad de vida a esos años.

–¿Existen distintas formas de envejecer o hay una pauta para ese final inevitable de nuestra vida?

–Efectivamente, no todos envejecemos igual. Va a haber un primer condicionante que es el genético que muchas veces va a determinar la manera de envejecer. Pero hay una serie de factores que podemos modificar y en los que podemos intervenir. Yo como socióloga voy a hacer especial hincapié en el mantenimiento de las relaciones sociales y la comunicación y el vínculo con la comunidad. Es cierto que cuando la gente está en el tránsito del envejecimiento, y con la finalización de la actividad laboral, pues muchas veces tiende a aislarse y a hacer una retirada de la vida social que les lleva a que aparezcan a lo mejor muchas veces patologías asociadas a un aislamiento o a una depresión y que les conduzca a estar desconectados de la comunidad.

–¿Se refiere a que algunas patologías pueden estar relacionadas?

–Eso es un factor que puede desencadenar pues a lo mejor un mayor índice de aislamiento o un factor precursor de la depresión que no nos va a conducir a envejecer bien. Cuando una persona tiene depresión muchas veces también tiene una afectación en el organismo, puede haber una depresión del sistema inmunitario y eso es un campo de cultivo para la entrada de alguna enfermedad. Entonces, el mantenimiento de la actividad social, de las relaciones sociales, el fomento de las actividades, todo lo puede ser una estimulación cognitiva que además nos va a proteger también en los daños cognitivos que son prevalentes en etapas avanzadas, pues eso todo nos coloca una coraza frente a todas las cuestiones más determinantes en el envejecimiento y que podemos evitar adoptando no sólo una alimentación saludable, sino también hábitos de vida y comportamientos que favorezcan eso.

–¿Hasta qué punto las motivaciones y las metas en la vida tienen sentido en ese tramo final?

–Es complicado porque tradicionalmente las personas de edad más avanzada –a mi no me gusta referirme como tercera edad porque es un manera de segregar a este grupo– han estado más apartadas porque se pensaba que no podían contribuir a sociedad de la misma manera. Y por primera vez en mucho tiempo aquí y ahora en Galicia, en comunidades envejecidas, tenemos un amplio abanico de edades conviviendo. Puede haber gente en edades tempranas y gente en edades muy avanzadas, y eso lo vivimos como una riqueza para nuestras relaciones sociales y nuestro conocimiento como sociedad en sí. Entonces, es muy complicado que la gente vea que cuando está en ese tránsito final puede seguir aportando a la sociedad.

–¿No deberían ayudar desde el poder a hacerlo posible?

–Es importante que desde las distintas administraciones públicas se fomenten todo tipo de actividades y de oportunidades para la gente. Esto lo tenemos que asumir como algo que construye sociedad y tenemos que enfocarnos en construir un mundo en el que todos tengamos cabida independientemente de la edad que tengamos.

–Creo que era Heidelberg el que decía que cumplir años no supone una reducción del bienestar y de la vida social. ¿Lo comparte?

–Totalmente. Es más, en muchas ocasiones si cumplimos años y nos liberamos de alguna actividad que tenemos como pueden ser las laborales, tenemos la oportunidad de emprender algunas cosas que hemos dejado aparcadas por falta de tiempo. Hoy en día una persona que se retira de su vida profesional a lo mejor en torno a los 65-67 años tiene por delante una expectativa de vida de muchos años en los que todavía puede emprender y puede iniciar muchísimas cosas. Si se tienen aficiones o habilidades de antes, pues va a ser más fácil, y si no se tienen todavía estamos a tiempo de adquirirlas y ponerlas en práctica. La vida cambia mucho de estar sin hace nada a hacer un poquito de vida social, de interacción y, sobre todo, poder aportar también. La sociedad está llena de estigmas y de prejuicios hacia la gente mayor. Los que están ahora en torno a los 80-85 años fueron los que levantaron este país en la época democrática. Es justo y razonable darles su sitio.

–Es que ahora la vejez ocupa un tercio de nuestro recorrido vital.

–Y es un tránsito muy complicado para todos y en el que nos enfrentamos a muchas pérdidas físicas de gente próxima, de capacidad funcional, también pérdidas cognitivas y esas pérdidas no siempre tienen un reemplazo. Por eso hay que trabajar para equilibrar un poco todo ese escenario que tenemos. Hay evidencia científica de que las relaciones sociales son un factor que influye en la longevidad.

