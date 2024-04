La mitad de los nacimientos registrados en las comarcas corresponden a mujeres de más de 35 años

La edad que media de las mujeres en España para tener su primer hijo se sitúa en los 31,5 años, dos más que hace dos décadas. La maternidad se demora cada vez más, situación que se atribuye a cambios sociales o factores como la incorporación de la mujer al mercado laboral. Hace medio siglo, por ejemplo, las españolas tenían su primer hijo a los 25 años. Esta evolución también se traslada a las comarcas, donde ya la mitad de las féminas que deciden tener descendencia rebasa los 35 años. Estamos hablando del 49,7 por ciento de los bebés nacidos durante el año 2022, dato que contrasta con el de hace dos décadas, cuando las madres mayores de 35 años no llegaban al 20 por ciento.

A continuación vamos a detallar los registros de nacimientos habidos en las comarcas en el último censo oficial, 2022. En ese período nacieron en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes un total de 350 bebés, de los que solo tres fueron alumbramientos de madres menores de 20 años (una en cada caso en Lalín, A Estrada y Cerdedo-Cotobade). Este balance es casi idéntico al de hace dos décadas. Sí se constata una diferencia en el tramo de féminas que tuvo descendencia en el tramo de edad comprendido entre los 20 y 24 años, ahora una veintena, mientras que hace dos lustros habían sido 70. La relación por municipios de madres en este rango de edades es la siguiente: Lalín (8), Vila de Cruces (1), Agolada (2), Dozón (2) y A Estrada (7). Al margen de la maternidad tardía, hay que decir que la natalidad continúa cayendo pues en esta comparativa, hace dos décadas nacían casi un centenar más de bebés que ahora. Casi 140 niños nacidos veinte años atrás correspondía a un perfil de mujer que contaba entonces con entre 25 y 29 años, dato que ahora se reduce más de la mitad pues en los últimos datos oficiales ponen de manifiesto que fueron 59 los bebés alumbrados por vecinas de las comarcas con estas edades. Una docena son lalinenses, casi la mitad que las estradenses, mientras que en Silleda fueron cinco y seis en Vila de Cruces,. Una corresponde a Rodeiro, dos a Agolada, una a Dozón, dos a Forcarei y seis a Cerdedo-Cotobade. A medida que avanzamos en las edades de las madres, ahí se concentra el mayor volumen de nacimientos, que todavía no se produce entre féminas que contasen entonces con una horquilla de edad comprendida entre los 30 y los 34 años. Son 97 los bebés nacidos de féminas de estos años, un dato que supera con creces los 73 niños registrados diez años atrás. El desglose de nacimientos por término municipal es el que sigue: Lalín (36), Silleda (12), Vila de Cruces (7), Rodeiro (4), Agolada (2), A Estrada (27) y Cerdedo-Cotobade (9). Otro 32 por ciento de los niños que se sumaron a los padrones municipales de las comarcas fueron registrados por madres que contaban entonces con entre 35 y 39 años de edad. En términos absolutos destaca Lalín, con 42 niños hijos de mujeres que se aproximaban a la cuarentena, mientas que en A Estrada fueron exactamente 32. Otros 12 nacieron en Silleda, tres en Vila de Cruces, cuatro en Rodeiro, dos en Agolada, cinco en Forcarei y 14 en Cerdedo-Cotobade. Los bebés de mujeres que fueron madres con entre 40 y 44 años alcanzaron los 53, cifra muy por encima de la quincena que hubo hace dos décadas. En Lalín fueron 13, Silleda (6), Vila de Cruces (4), Rodeiro (3), Agolada (3), A Estrada (21), Forcarei (1) y dos en Cerdedo-Cotobade.

Por último, el Instituto Galego de Estatística (IGE) incluye un último tramo de edad para las mujeres que fueron madres cada año, situándose el mismo de 45 años en adelante. Si casi a comienzos del presente siglo solo se había registrado un caso de progenitora de más de 45 años, en Cerdedo-Cotobade, en el último censo constan siete. Tres son estradenses, dos lalienenses, una cruceña y una forcaricense.

Encuentro feminista en el poblado de Fontao

El poblado minero de Fontao, en Vila de Cruces, acogió el pasado sábado un encuentro que contó con la participación de las activistas Wendy Raquel Castillo Villeda (El Salvador) y Alba Esperanza Mejía Medina (Honduras). La cita fue impulsada por los colectivos dezanos Azos Feministas y Levedar y se enmarcó dentro de la gira que mantienen ambas mujeres hispanoamericanas por distintos puntos de Galicia. En la reunión celebrada en Fontao se pusieron sobre la mesa diversos conceptos como “cuerpo, territorio y paz, los tres imprescindibles para la igualdad de género”. Cabe destacar que tanto El Salvador como Honduras son dos estados con una elevada incidencia de la violencia y la población se ha visto afectada en las últimas décadas por una problemática de inseguridad, impunidad y represión

Las madres no casadas ya son mayoría

La mayor parte de las mujeres de las comarcas que tuvo un hijo durante 2022 no estaba unida legalmente a otra persona. Si hace una década los bebés de madres no casadas representaban poco más de 12 de cada 100, ahora el porcentaje se va por encima del 52. Así, de los 350 nacimientos contabilizados en este último período, 183 corresponden a féminas que no estaban casadas, mientras que los restantes 167 a mujeres con unión legal. Agolada es el municipio de las comarcas donde hay menos madres solteras, en Lalín son la mitad, el porcentaje en Silleda se va hasta el 62 y en A Estrada, es del 55. En Dozón, de los tres nacimientos que hubo ese año, dos corresponden a mujeres no casadas.

