La Festa do Salmón tendrá, por vez primera, venta anticipada

En poco más de 15 días, la temporada de pesca del salmón quedará inaugurada en las aguas del Ulla y, con ello, se dará el pistoletazo de salida para el mes que A Estrada dedica al rey del río. Este año el calendario llega con el tercer domingo de mayo más marcado que nunca para los estradenses, teniendo en cuenta que el evento gastronómico más arraigado de estas tierras cumple medio siglo de trayectoria. Con los preparativos ya en marcha, el Concello se marca como novedad este año la intención de acabar con las largas colas para la venta de tickets con los que acceder a la degustación popular, de manera que se está planeando, en colaboración con los hosteleros participantes, que este año pueda hacerse por vez primera una venta anticipada.

Los departamentos de Cultura y Promoción Económica van de la mano en la organización da la fiesta, programada para el domingo 19 de mayo. Como no podía ser de otro modo, el certamen tendrá un guiño –todavía no trascendió cómo se hará– a la celebración de las bodas de oro de la Festa do Salmón. Se verá, además, condicionado por el hecho de que coincida con un fin de semana de puente, con el viernes festivo por la conmemoración de las Letras Galegas. Ello podría ocasionar, por ejemplo, que las jornadas de tapeo del Salmón arranquen antes, sirviéndose ya desde el jueves 16 en los locales que finalmente se sumen a esta propuesta gastronómica. Un total de 25 hosteleros confirmaron ya su interés en participar en estas sesiones de degustación del producto estrella de esta fiesta, mientras que una decena secundarán la degustación del domingo 19.

La L Festa do Salmón se celebrará en el Novo Mercado. La intención del Concello es procurar una nueva distribución de los puestos en el interior, tratando también de evitar aglomeraciones. La venta anticipada se activaría entre 15 y 10 días antes, a través de los propios locales que participan en la degustación. El precio se mantendrá en cinco euros la ración de dos pinchos, con la bebida a parte. Además, la organización está valorando cómo poder poner en marcha la opción de que el público pueda pagar con tarjeta o a través de su teléfono móvil, teniendo en cuenta que esta es una tendencia cada vez más extendida entre los hábitos del consumidor.

En los mismos bares

La Festa do Salmón se rodeará, como es habitual, de un programa de actividades culturales paralelas, que este año se podrían ver influenciadas por el hecho de que la fiesta celebre sus 50 años y por su coincidencia en un fin de semana festivo. De hecho, la celebración coincidirá con la primera edición del certamen multisectorial Gastrotur do Ulla, un escaparate de promoción turística y gastronómica para concellos que tienen este río como común denominador.

Otra cuestión en la que tendrá que trabajar el Concello de A Estrada en los próximos días es en la elección de las personas que serán distinguidas con el Salmón de Ouro y en quién se encargará de ofrecer el pregón para esta edición tan especial de la fiesta gastronómica por excelencia del municipio.